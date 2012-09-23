سالانه 255 هزار تن میوه در باغهای ساوجبلاغ تولید می شود

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرستان ساوجبلاغ با 30 هزار هکتار زمین های کشاورزی و باغی مولد، قطب کشاورزی استان البرز به شمار می رود، افزود: سالیانه نزدیک به 255 هزار تن میوه از 14هزار هکتار از باغ های ساوجبلاغ برداشت می شود که عمده ترین تولیدات این منطقه را شلیل، هلو، گردو، آلو، گیلاس و آلبالو تشکیل می دهند.



وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گلخانه های ساوجبلاغ به 97 هکتار می رسد، گفت: سالیانه دو هزار تن انواع سبزی، صیفی و توت فرنگی از آنها برداشت می شود.



رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ یادآور شد: این شهرستان در زمینه تولید گلهای شاخه بریده رتبه نخست استان البرز را دارد.



وی در این ارتباط گفت: سالیانه 35 میلیون عدد انواع گلهای شاخه بریده، گلدانی و آپارتمانی در این منطقه تولید می شود.



به گفته تاج الدینی10 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ همچنین از تولید سالیانه بیش از 20 هزار تن گندم و جو، 100 تن عسل و400 تن انواع ماهیان سردابی و گرمابی به عنوان بخشی دیگر از تولیدات کشاورزی این شهرستان یاد کرد.