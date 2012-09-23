به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه معصومیه(س) قم در سخنانی با اشاره به موفقیت‌های بانوان طلبه در عرصه پژوهشی اظهار کرد: رشد آثار بانوان طلبه اعجاب‌آور است.



وی با بیان اینکه طلاب باید حضور علمی خود را در عرصه‌های مختلف به اثبات برسانند، ادامه داد: کار اصلی در حوزه‌های علمیه خواهران یعنی تهذیب، پژوهش و آموزش بر عهده بانوان طلبه قرار دارد.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به درخشش بانوان طلبه در جشنواره پژوهشی علامه حلی طی چهار سال متوالی افزود: طی این سال‌ها بانوان طلبه در عرصه‌های هم‌عرض با برادران موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردند.



وی با بیان اینکه امروز شاهد نمودار شدن ظرفیت عظیمی در حوزه‌های علمیه خواهران هستیم، تصریح کرد: در شرایطی که عده‌ای شعار عفاف و حجاب می‌دهند، حوزه‌های علمیه خواهران آرام و کم‌هزینه بستری فراهم کرده‌اند که اشاعه‌دهنده عفاف و حجاب است.



حجت‌الاسلام جمشیدی هدف نخست بانوان طلبه را خانواده‌ها برشمرد و اضافه کرد: این تاثیرگذاری نه از طریق امر و نهی بلکه از طریق بندگی و خدمت حاصل می‌شود.



وی افتخار حوزه‌های علمیه را سربازی امام زمان(عج) دانست و افزود: افتخار حوزه‌های علمیه این است که علم را برای خدا تحصیل می‌کنند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به اینکه بانوان طلبه پنج سال از بهترین سال‌های عمر خود را در حوزه‌های علمیه سپری می‌کنند، اظهار کرد: آنچه مایه ارزش این تحصیل می‌شود آن است که تحصیل برای برای خدا باشد و نیت خدایی داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه برخی از افراد هنگام ورود به حوزه می‌خواهند مجتهد شوند، اظهار کرد: این مانند آن است که همه در لشگر بخواهند سردار باشند، اما این لشگر سرباز می‌خواهد؛ سربازی که برای مردم دلسوزی کند.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه در پرهیز از مدرک‌گرایی در حوزه گفت: این توصیه به دلیل آن است که نباید همه ما به دنبال سرداری باشیم. ما باید وارث انبیا باشیم، راه آنان را طی کنیم و مانند انبیاد در میان مردم و همراه مردم زندگی کنیم

مدیران جدید مدارس علمیه خواهران گردهم می‌آیند



معاون شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به گردهمایی مدیران جدید مدارس علمیه، تعداد شرکت‌کنندگان در این گردهمایی را 57 نفر ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در سال تحصیلی جاری شاهد حضور برخی مدیران جدید در مدارس علمیه خواهران کشور خواهیم بود، به منظور آشنایی این افراد با ضوابط و آیین‌نامه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و نحوه ارتباط ‌گیری با معاونت‌های این مرکز دوره آموزشی توجیهی مدیران بدو خدمت مدارس علمیه خواهران برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان زمان برگزاری این دوره آموزشی را چهار تا شش مهرماه ذکر کرد و افزود: طی این دوره با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته هر یک از معاونت‌ها و دفاتر به توجیه مدیران نسبت به معرفی معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف خواهند پرداخت.



اضافه کرد: در این دوره شاهد برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت عمومی و مدیریت ارتباطات نیز خواهیم بود.



وی این دوره را ششمین دوره آموزشی مدیران جدید در حوزه‌های علمیه خواهران دانست و افزود: این دوره هر سال در مورد مدیران جدید مدارس علمیه خواهران اجرا می‌شود.



حجت‌الاسلام ابراهیمیان ادامه داد: 32 نفر از مدیرانی که در این دوره شرکت خواهند کرد مربوط به مدارس علمیه جدیدالتاسیس و 25 نفر نیز مربوط به مدارس علمیه‌ای هستند که پیش از این نیز دایر بوده‌اند و به واسطه تغییرات مدیریتی به این سمت منصوب شده‌اند.



وی محل برگزاری این دوره آموزشی را اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ذکر کرد و گفت: از میان مدیران شرکت‌کننده در دوره آموزشی توجیهی مدیران بدو خدمت، پنج نفر در مدارس علمیه سطح سه و بقیه مدیران در مدارس علمیه سطح دو فعالیت می‌کنند.