فرهاد نیکوخصال در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت مسئولان تیم گهر به تعامل و همدلی اظهار داشت: در حال حاضر تیم گهر دورود در وضعیت بحرانی به سر می برد و در این راستا شهرداری دورود باید نقش جدی تری برای رفع مشکلات تیم داشته باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل مشکلات مالی و زیرساختی بازیکنان و کادر فنی تیم گهر در وضعیت روحی خوبی به سر نمی برند، ادامه داد: در این راستا شهرداری دورود نقش حقوقی دارد و باید با تشکیل جلسات منظم هیئت امنا اقدام به رفع این مشکلات کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با تاکید بر اینکه جایگزین برای اسپانسر کاری عاقلانه است، ادامه داد: حکم عقل و احتیاط لازم است که در سایه اسپانسر کنونی به فکر یک اسپانسر دیگر نیز باشیم.

نیکوخصال تصریح کرد: در شرایطی که امکان ادامه کار برای اسپانسر کنونی تیم گهر نبود یک اسپانسر جدید را تعیین می کنیم چرا که در غیر این صورت تیم گهر آسیب جدی می بیند.

وی با تاکید بر عمل شهرداری دورود به تعهدات خود بیان داشت: در حال حاضر بحث حیثیت استان لرستان در میان است و در صورتی که راهکار درستی اتخاذ نشود موجب ایجاد یک چالش اجتماعی در استان خواهد شد.