  1. اقتصاد
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

مهر خبر می دهد؛

ماموریت جدید ارزی 2 بانک/ حضور روسای اتاق‌های بازرگانی در مرکز معاملات ارز

ماموریت جدید ارزی 2 بانک/ حضور روسای اتاق‌های بازرگانی در مرکز معاملات ارز

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز از فردا دوشنبه خبر داد و گفت: آغاز به کار این اتاق با پرداخت ارز به نرخ دو درصد زیر قیمت بازار به اولویت سه آغاز خواهد شد.

مسعود موحدی در حاشیه بازدید روسای اتاق های بازرگانی تهران و ایران از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در گفتگو با  مهر گفت: طرح جدیدی از سوی بانک مرکزی مطرح و در کارگروه ارزی مصوب شده است که براساس آن، پنجره واحدی فراهم شده که در آن بخشی از نیاز تقاضاکنندگان ارز پاسخ داده می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براین اساس، قرار است بخشی از عرضه ارز همچون ارز حاصل از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی در آن عرضه شود تا بتوان بخشی از تقاضای بازار مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: از فردا دوشنبه اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز آغاز به کار می کند و در گام اول پاسخ به نیاز متقاضیان اولویت سوم را در دستور کار قرار خواهد داد که براین اساس، دو بانک عامل کار پشتیبانی از این اتاق را برعهده خواهند داشت و به تدریج تعداد بانک‌ها توسعه یافته و عرضه ارز بیشتر می شود.

موحدی خاطر نشان کرد: اولویت‌های بعدی رقیب های تعرفه ده گانه نیز به تدریج وارد چرخه تامین ارز می شوند و در سطح استان‌ها نیز این کار گسترش می یابد.

کد مطلب 1703243

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