مسعود موحدی در حاشیه بازدید روسای اتاق های بازرگانی تهران و ایران از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در گفتگو با مهر گفت: طرح جدیدی از سوی بانک مرکزی مطرح و در کارگروه ارزی مصوب شده است که براساس آن، پنجره واحدی فراهم شده که در آن بخشی از نیاز تقاضاکنندگان ارز پاسخ داده می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براین اساس، قرار است بخشی از عرضه ارز همچون ارز حاصل از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی در آن عرضه شود تا بتوان بخشی از تقاضای بازار مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: از فردا دوشنبه اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز آغاز به کار می کند و در گام اول پاسخ به نیاز متقاضیان اولویت سوم را در دستور کار قرار خواهد داد که براین اساس، دو بانک عامل کار پشتیبانی از این اتاق را برعهده خواهند داشت و به تدریج تعداد بانک‌ها توسعه یافته و عرضه ارز بیشتر می شود.

موحدی خاطر نشان کرد: اولویت‌های بعدی رقیب های تعرفه ده گانه نیز به تدریج وارد چرخه تامین ارز می شوند و در سطح استان‌ها نیز این کار گسترش می یابد.