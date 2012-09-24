تحریم 2 روزه گوگل و یوتیوب لازم ولی ناکافی است/ تولید محتوا کنیم

محمد قادری، سردبیر روزنامه «ملت ما» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فراخوانی که برای تحریم 2 روزه سایت‌های گوگل و یوتیوب از سوی مجمع فعالان فضای مجازی «فرا» منتشر شده است، اینگونه گفت: این یک حرکت اعتراضی نمادین است و باید آن را گام نخست از سلسله حرکت‌های اعتراضی در فضای مجازی دانست.

وی ادامه داد: این حرکت اعتراضی لازم ولی کافی نیست ضمن اینکه ما نمی‌توانیم استفاده از خدمات گوگل را کلا کنار گذاشته و آن را بایکوت کنیم؛ چرا که با این کار در اصل خودمان را حذف کرده‌ایم.

سردبیر سابق سایت تابناک با اشاره به اینکه تحریم گوگل و یوتیوب به مدت 48 ساعت می‌تواند پیامی روشن برای اداره‌کنندگان این سایت‌ها داشته باشد، بیان کرد: سایت‌هایی از این دست نخستین‌بار نیست که همراهی خود را با جریان‌های ضداسلام نشان می‌دهند.

این فعال رسانه‌ای در پاسخ به اینکه انتظار چه واکنشی از سوی مدیران سایتی مانند یوتیوب که روزانه فیلم‌های بسیاری روی آن آپلود می‌شود داشته‌اید؟ گفت: مساله اینجاست که وقتی کلیپ‌هایی با کدواژه‌های ضدصهیونیست و در انکار هولوکاست ساخته و آپلود می‌شود در عرض چند دقیقه آن فیلم‌ها حذف می‌شوند و من به طور موردی با چنین اتفاق‌هایی روبه رو شده‌ام و چگونه است که در چنین مواردی برخورد حذفی دارند، ولی در برابر توهین به مقدسات اسلام به گونه دیگری عمل می‌کنند.

قادری همچنین در پاسخ به اینکه آیا محتوایی که از سوی جهان اسلام و در حمایت از اسلام و پیامبر تولید و در فضاهایی چون یوتیوب منتشر شود هم حذف می‌شود؟ توضیح داد: من نمی‌دانم ولی غالبا اینگونه است که مطالبی با رویکرد اثباتی را حذف نمی‌کنند ولی اگر مطلبی سلبی درباره مقدسات صهیونیست‌ها منتشر شود به سرعت حذف می‌شود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه تحریم 2 روزه سایت‌های گوگل و یوتیوب لازم ولی ناکافی است، عنوان کرد: فعالان سایبری در جهان اسلام باید اقدام به تولید محتوا بکنند تا هر چه بهتر و بیشتر اسلام را به جهانیان بشناسانند. حرکت ما می‌تواند پازل‌وار باشد و پس از این تحریم اقدام به تولید و انتشار محتوای حمایتی از اسلام بکنیم.

به گفته وی، اگر کسی اینگونه بگوید که با این تحریم 2 روزه شرکتی مانند گوگل ورشکست می‌شود یا مشکل اقتصادی برایش ایجاد می‌شود، حرف نادرستی زده و نشان از بی‌اطلاعی اوست که تحلیل درستی ارائه نداده، ولی این حرکت اعتراضی نمادین لازم بوده است.

سردبیر روزنامه ملت ما در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که سرویس‌های خدمات‌دهی در فضای مجازی زمین بازی‌ای است که رقیب ما آن را طراحی و اجرا کرده و مدیریت و نظارتش هم دست خودشان است و ما اگر می‌خواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید زمین بازی خود را طراحی کرده که مدیریت و نظارت آن هم برعهده خودمان باشد.