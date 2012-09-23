محمد نهاوندیان در حاشیه بازدید از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر گفت: مسائل ارزی بر تمامی جوانب اقتصاد کشور اثر می گذارد، این در حالی است که نظام ارزی در ایران باید بر اساس قانون، شناور مدیریت شده باشد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: خلاء مدیریت در بازار ارز باید فورا جبران شود که براین اساس ، طرحی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است تا بتوان بخشی از نیاز بازار ارز را جبران کرد.

وی تصریح کرد: البته این اتاق تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم ردیف‌های تعرفه کالای ارز پوشش می دهد اما قابلیت گسترش دارد.

به گفته نهاوندیان، این اتاق از طریق مدیریت عرضه قدرت پاسخگویی به نیازها را پیدا خواهد کرد که امید می رود با توسعه کل بازار ارز تحت یک مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار گیرد.

به اعتقاد وی، این اتاق می تواند تلاطمات ایجاد شده در بازار ارز و شکاف‌های رانتی را که برای اقتصاد مضر است، از بین برده و ساماندهی کند.

وی اظهار داشت: اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضا ایمن تر و قابل اعتمادتر در بازار ارز است، حتما مشارکت کرده و بازار به آرامش خواهد رسید.