ناامنی و بی ثباتی ارمغان تجاوزگری غرب به لیبی؛ شبه نظامیان همه کاره اند

لیبی در سال 2011 یکی از خبرسازترین کشورهای جهان به ویژه در میان کشورهای عربی که لیبیایی ها علیه حاکمان خود به پا خاسته بودند به شمار می رفت.

در هفدهم فوریه این سال مردم این کشور علیه معمر قذافی قیام کردند و پس از سلسله نبردهایی با کمک غربی ها توانستند بر قذافی و فرزندانش فائق آیند.

غربی ها البته با این هدف در لیبی دخالت کردند و به همپیمان خود پشت پا زدند که به نفت ارزان دست یابند.

اگر کمک غربی ها نبود شاید شبه نظامیان مخالف رژیم قذافی هیچگاه نمی توانستند گردانهای دیکتاتور مقتول را شکست دهند، زیرا نیروهای قذافی شبه نظامیان بدون تجربه را در آستانه شکست قرار داده بودند.

پس از سرنگونی رژیم قذافی این کشور همچنان خبر ساز باقی ماند. سیف الاسلام پسر قذافی که هنگام تلاش برای فرار به خارج از لیبی دستگیر شد هنوز از چهره های خبرساز به شمار می رود.

جدای از سرنوشت فرزند قذافی موضوعی که لیبی را به منطقه ای مورد توجه تبدیل کرده است نفت این کشور است.لشگر کشی غربی ها با هدف تسلط بر منابع نفتی این کشور بود، اما هنگامی که غربی ها از بابت نفت لیبی خیالشان آسوده شد دیگر بی خیال امنیت و ثبات این کشور شدند.

شبکه محیط در این باره نوشته است : شبه نظامیانی که در سرنگونی رژیم معمر قذافی نقش مهمی ایفا کرده بودند و وی را پس از 42 سال به زیر کشیده بودند در خیابانها پرسه می زنند و فقط از دستورات فرماندهان خود اطاعت می کنند.

آنها به حکام جدید توجه چندانی ندارند و به رویارویی با نهادهای دولتی و حاکمان می پردازند و هر طور که صلاح بدانند عمل می کنند.

وجود این شبه نظامیان عملیات بازسازی را با مشکل روبرو کرده و مانع سلطه کامل مقامات بر لیبی شده است.حمله به کنسولگری آمریکا و کشته شدن سفیر این کشور یکبار دیگر نشان داد که شبه نظامیان حاکمان قوی لیبی هستند.

مقامات لیبی جدید به ویژه رئیس کنگره ملی لیبی پس از تظاهرات اخیر مردم بنغازی علیه شبه نظامیان جرات پیدا کرد موضعی علیه شبه نظامیان اتخاذ کند.

محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی که جانشین رئیس شورای انتقالی لیبی شده است، اعلام کرد: تصمیماتی درباره انحلال همه شبه نظامیان و برچیدن اردوگاههای تحت سیطره آنها گرفته شده است.

این تصمیمات فردای تظاهرات مردم بنغازی علیه فعالیت شبه نظامیان گرفته شد و تظاهرات کنندگان توانستند گردان انصار شریعت را از بنغازی بیرون کنند.

تظاهرات کنندگان شعار می دادند که خون شهدا هرگز به هدر نمی رود. انصار شریعت به دنبال تظاهرات ساکنان بنغازی، بیمارستان الجلاء و برخی مراکز تحت سلطه خود را تخلیه کردند.

المقریف رئیس کنگره ملی لیبی ضمن ابراز خرسندی از حمله ساکنان به شبه نظامیان ازاین گروههای مسلح خواست که سریعا مکانهایی را که اشغال کرده اند، تخلیه کنند.

یوسف الجهانی سخنگوی شبه نظامیان انصار شریعت گفت : دستوراتی به اعضا برای تخلیه پایگاهها و تحویل آن به ساکنان بنغازی داده شده است.

اما حمله مردم به شبه نظامیان لیبیایی، آمریکایی هایی که سفیر خود را چند روز قبل از دست داده بودند خوشحال کرد.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت : مردم لیبی به افراطی ها مجالی نمی دهند و هرگز طغیان حاکمی مستبد را با یاغی گری های اوباش عوض نخواهند کرد.

شبکه الجزیره نیز به نقل از روزنامه واشنگتن پست آمریکا درباره اوضاع لیبی نوشته است: با وجود تشکیل دولت جدید در لیبی و موفقیت انتخابات، هنوز بسیاری از خیابانهای لیبی تحت سلطه شبه نظامیانی است که تن به سلطه دولت نمی دهند.

این روزنامه بیان کرد: بیش از دویست گروه شبه نظامی هنوز در لیبی فعالیت می کنند.

به گزارش این روزنامه، این شبه نظامیان بر بخش اعظم لیبی مسلط هستند و انبار گسترده ای از سلاحهایی که از انبارهای مهمات قذافی به چنگ آورده اند در اختیار دارند.

آنها تانک، ضد هوایی و سکوهای موشک انداز در اختیار دارند و آنچه نگرانی مسئولان اطلاعاتی آمریکا را فراهم آورده است سامانه دفاع هواییMANPAD است که می تواند هواپیماها را سرنگون کند.

الجزیره در ادامه به نقل از روزنامه آمریکایی آورده است: یک مسئول آمریکایی که نامش را فاش نکرد سلاحهای موجود در نزد شبه نظامیان را بسیار زیاد دانسته و تلاشهای آمریکا برای خرید و رهایی از شر آن را بی نتیجه توصیف کرده است.

یک افسر سابق نیروی دریایی آمریکا نیز که در حمله اخیر به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شد در ماه گذشته به ای بی سی نیوز گفته بود که بخشی از ماموریت وی خروج موشک از لیبی و جلوگیری از افتادن آن به دست گروههای تروریستی بوده است.

الجزیره می نویسد: بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ در بهار گذشته، 95 درصد از مردم لیبی خواهان تحویل فوری سلاح شبه نظامیان به مسئولان لیبیایی هستند.

این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند که دولت لیبی در فشار وارد کردن بر شبه نظامیان تردید دارد و نگران آن است که در صورت فشار بر این شبه نظامیان، لیبی بی ثبات شود.

این تحلیلگران بر این باورند که در واقع ضعف دولت مرکزی عامل ادامه قدرت نمایی شبه نظامیان است.

پایگاه آرشیو لیبی نیز در این باره آورده است : عبدالناصر رحومه یکی از افرادی است که شبه نظامیان شبانه با یورش به منزلش، وی را ربوده بودند اما با دخالت نیروهای دولتی موفق به نجات از دست شبه نظامیان می شود.

رحومه می گوید: همه در لیبی از امنیت دم می زنند، اما واقعا امنیت و ثباتی در لیبی حاکم نیست.

این پایگاه آورده است: در اغلب اوقات شبه نظامیان، وظایف پلیس، دستگاه قضایی و دیگر ارگانها را انجام می دهند و در واقع همه کاره هستند.

این پایگاه می افزاید: چند هفته قبل یکی از پژوهشگران دیده بان حقوق بشر از وجود 250 شبه نظامی که فقط در مصراته فعالیت می کنند پرده برداشته بود.

دیده بان حقوق بشر از بازداشت 7000 نفر که چهار هزار نفر آنها نزد شبه نظامیان بازداشت هستند خبر داده بود و اینکه پس از شکنجه برخی زیر شکنجه می میرند.

کلاودیا گاتزینی کارشناس امور لیبی می گوید: بهانه برخی شبه نظامیان برای تحویل ندادن سلاحهای خود، ضعف دولت مرکزی و بازگشت طرفداران قذافی است.

این در حالی است که طبق آخرین اخبار رسیده از لیبی ارتش ملی این کشور به شبه نظامیان در تاریخ 23 سپتامبر(امروز) مهلت داده است که ظرف 48 ساعت همه مراکز نظامی و دیگر ساختمانهای وابسته به رژیم سابق را ترک کنند.