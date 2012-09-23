اتاق معامله قدمی در راه مدیریت ارزی/ دولت عرضه ارز را افزایش دهد

یحیی آل اسحاق در حاشیه بازدید از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در گفتگو با مهر، گفت: بانک مرکزی با این کار قدمی در راه مدیریت ارزی بازار برداشته، چراکه این امر یکی از ضرورت های محسوس و نیاز امروز بازار ارز است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: راه اندازی این اتاق می تواند بخشی از مشکل ارز را ساماندهی کرده و قابلیت جبران کسری موجود در بازار را دارد.

وی تصریح کرد: شاخص این طرح این است که می تواند زمینه عرضه ارز را بیشتر کند، اما به طور قطع در ادامه راه نیازمند این هستیم که حوزه تقاضا، نقل و انتقالات و انواع ارز را به صورت کامل در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: راه اندازی این اتاق می تواند به شرایط فعلی کشور در بازار ارز کمک کرده و راهگشا باشد.

وی تاکید کرد: نباید انتظار داشت که راه اندازی این اتاق تمامی مسائل ارزی فعلی کشور را حل و فصل کند، اما مطمئنا با افزایش عرضه ساماندهی بازار ارز قابل انجام است.