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۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۰

با بازی خواننده آریان/

"صدای سکوت" در لاهیجان خاموش شد

"صدای سکوت" در لاهیجان خاموش شد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "صدای سکوت" به کارگردانی جاوید خوشدل در لاهیجان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "صدای سکوت" پس از 17 جلسه تصویربرداری به پایان رسید و تدوین آن توسط جاوید خوشدل کارگردان این فیلم آغاز شده است.

مهدی شایان، سارا منجزی، شیما سلیمی، اکرم مهدوی و فریدون علیزاده از جمله بازیگرانی هستند که در "صدای سکوت" به ایفای نقش پرداخته‌اند. پیام صالحی خواننده گروه موسیقی آریان نیز از بازیگران این تله‌فیلم است.

این فیلم داستان زن و مرد جوانی است که از شرایط رفاهی و اجتماعی خوبی برخوردارند. اما با این حال دچار عدم تفاهم در خواسته‌های خود هستند و کار و زندگی شان به جدایی کشیده می‌شود، در این بین تصادفی باعث می‌شود که این زوج به خود بیایند و در گذشته زندگی خود تجدید نظر کنند.

متن "صدای سکوت" را محمد جواد صالحی نوشته و تهیه‌کنندگی برعهده محمدحسین سلیمانی فرد است، تصویربردار رضا طاهر آذر و صدا بردار اهورا ذوالنور است. همچنین عکاس و تصویربردار پشت صحنه این فیلم مجتبی گچ کوبان است.

کد مطلب 1703262

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