"صدای سکوت" در لاهیجان خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "صدای سکوت" پس از 17 جلسه تصویربرداری به پایان رسید و تدوین آن توسط جاوید خوشدل کارگردان این فیلم آغاز شده است.

مهدی شایان، سارا منجزی، شیما سلیمی، اکرم مهدوی و فریدون علیزاده از جمله بازیگرانی هستند که در "صدای سکوت" به ایفای نقش پرداخته‌اند. پیام صالحی خواننده گروه موسیقی آریان نیز از بازیگران این تله‌فیلم است.

این فیلم داستان زن و مرد جوانی است که از شرایط رفاهی و اجتماعی خوبی برخوردارند. اما با این حال دچار عدم تفاهم در خواسته‌های خود هستند و کار و زندگی شان به جدایی کشیده می‌شود، در این بین تصادفی باعث می‌شود که این زوج به خود بیایند و در گذشته زندگی خود تجدید نظر کنند.

متن "صدای سکوت" را محمد جواد صالحی نوشته و تهیه‌کنندگی برعهده محمدحسین سلیمانی فرد است، تصویربردار رضا طاهر آذر و صدا بردار اهورا ذوالنور است. همچنین عکاس و تصویربردار پشت صحنه این فیلم مجتبی گچ کوبان است.