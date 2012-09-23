شرایط اعزام هیئت های تجاری به عراق تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی بین استان قزوین و اقلیم کردستان عراق یک هیئت 13 نفره مرکب از فعالان اقتصادی در گروههای کشاورزی، مخابرات، شیشه، PVC، مصالح ساختمانی، ظروف دو جداره، ساختمان سازی روز یکشنبه وارد قزوین شدند.

این هیئت پس از دیدار با احمد عجم استاندار قزوین در نشست با رئیس و اعضاء اتاق بازرگانی قزوین راههای توسعه مناسبات بازرگانی را بررسی کردند.

مجید کشاورز مقدم در این جلسه اظهارداشت: در صورت ایجاد دفتر بازرگانی تجار عراقی در قزوین زمینه تبادل اطلاعات بازرگانی به صورت مستمر فراهم می شود.

وی افزود: با تشویق تجار و بازرگانان زمینه اعزام هیئت های اقتصادی به کشور عراق و نیز پذیرش بازرگانان کردستان عراق در استان تسهیلات لازم را در این خصوص تامین می کنیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: شرکت در نمایشگاههای تخصصی که در کردستان عراق و قزوین برپا می شود برای دو طرف باید مهم باشد و جدی گرفته شود زیرا از این فرصت می توان برای معرفی توانمندی های صادراتی و نیز تامین نیازها به خوبی استفاده کرد.

132 میلیون دلار صادرات کالا به عراق

کشاورز مقدم یادآور شد:‌ خوشبختانه تراز تجاری دو کشور همواره به نفع ایران مثبت بوده و میزان مبادلات دو کشور در سال گذشته از پنج هزار و 270 دلار فراتر رفته است.

وی گفت: صادرات استان قزوین به عراق همواره در رتبه اول کشورهای مقصد صادراتی بوده و در سال گذشته 224 هزار تن کالا به ارزش 132 میلیون دلار به این کشور صادر شده که از نظر ارزش 34 درصد رشد داشته است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهار امیدواری کرد: در نشست های تخصصی رو در رو با تجار قزوینی زمینه عقد قرارداد بین تجار برای خرید و فروش کالا فراهم شود.

هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق عصر امروز از کارخانه ایران چسب در شهر صنعتی البرز قزوین دیدن می کند.

همچنین عصر امروز در نشست تخصصی تجار قزوینی و کردستان عراق در محل باغستان قزوین ضمن گفتگوی رو در رو تفاهم نامه ای برای بسط روابط تجاری و بازرگانی امضاء خواهد شد.