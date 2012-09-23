کره شمالی اقدام اخیر کره جنوبی را تحریک آمیز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کره شمالی ضمن محکوم کردن اقدام اخیر کره جنوبی در شلیک به سوی قایق های ماهیگیری در منطقه مرزی، آن را تحریک آمیز خواند.

در زمان وقوع این حادثه، کشتی های جنگی کره شمالی نیز در صحنه حضور داشتند.

خبرگزاری کره شمالی روز گذشته اقدام کره جنوبی را یک رفتار تحریک آمیز نظامی ماجراجویانه خواند و به ارتش خود در جنوب غرب این کشور دستور آماده باش برای مقابله با تجاوزات کره جنوبی داد.

براساس این گزارش، تنشهای دریایی دو کشور در آبهای مورد مناقشه دریای زرد که هر دو کشور مدعی آن هستند رخ می دهد و از سال 1999 به بعد که در آن درگیری خونینی میان نیروی دریایی دو کشور رخ داد تا کنون بیش از 10 نفر از دو طرف در این مناقشات کشته شده اند.

برهمین اساس در مارس 2010 ناوچه چئونان کره جنوبی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه "خط محدوده شمالی" گشت می ‌زد که در دریا فرو رفت. ناوچه بر اثر انفجار از وسط دو نیم شد. در این واقعه ۴۶ ملوان کره جنوبی کشته شدند و ۵۸ نفر از خدمه‌ آن نجات یافتند.

این درگیری ها درحالی رخ داد که هرگونه رفت و آمد کشتی های کره جنوبی در دو منطقه دریای زرد نزدیک مرز مشترک دو کره، ممنوع شده است.

کره شمالی دو سال قبل اطراف مرز آبی مورد مناقشه دریای زرد که در سالهای 1999 و 2002 میلادی صحنه درگیریهای مرگبار دو کشور بوده، "منطقه ممنوعه برای هرگونه کشتیرانی" اعلام کرده است.