  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

پانتا مطرح کرد؛

راهبرد جدید آمریکا در آسیا-اقیانوسیه/ استقرار پایگاه نظامی در نیوزلند

راهبرد جدید آمریکا در آسیا-اقیانوسیه/ استقرار پایگاه نظامی در نیوزلند

وزیر دفاع آمریکا با اشاره به راهبرد جدید کشورش در قبال آسیا-اقیانوسیه، از استقرار یک پایگاه نظامی در نیوزیلند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، "لئون پانتا" امروز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: در صورت موافقت دولت نیوزیلند، آمریکا یک پایگاه نظامی در این کشور تاسیس می کند.

وی اعلام کرد: آمریکا علاقه مند است تا به نیروهای نیوزیلندی کمک کند تا قابلیتهای نظامی خود را بهبود بخشند و استقرار نیروهای نظامی در این کشور بخشی از برنامه ایالات متحده برای گسترش روابط با نیوزیلند است.

پانتا گفت : درصورتی که قابلیتهای نظامی نیوزیلند افزایش یابد، برای امنیت حوزه آسیا و اقیانوسیه بسیار مفید است.

کد مطلب 1703268

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