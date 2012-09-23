احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در استانهای شمالی کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی ازاواخر وقت روز یکشنبه و روز دوشنبه با عبور جریانات ناپایدار تراز میانی و نفوذ زبانه های پرفشار بارش باران، رعدوبرق و وزش باد، و کاهش دما در سواحل دریای خزر، و با شدت کمتر در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز رخ خواهد داد.

به گفته وی، از بعد از ظهر دوشنبه دامنه بارشها شمال شرق کشور را نیز در بر می گیرد.

امیدوار اظهار داشت: شدت بارشها در این روز و در استانهای گیلان ،مازندران ، گلستان و خراسان شمالی می باشد.سواحل دریای خزر نیز در این روز مواج خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در روز سه شنبه بارشهای پراکنده درسواحل شرقی خزر و ارتفاعات شرقی البرز و شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین در سه روز آینده برای برخی نقاط جنوب شرق و دامنهای جنوبی زاگرس رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود. شدت بارشها در روزهای دوشنبه و سه شنبه در جنوب کرمان و شرق فارس خواهد بود.

امیدوار یادآور شد: طی روز دوشنبه به سبب بارش شدید باران با رعدوبرق و وزش باد دربرخی شهرهای استانهای گیلان، مازندران، گلستان و از عصر دوشنبه تا ظهر سه شنبه در استان خراسان شمالی آب گرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: طی این مدت در برخی نقاط استانهای مازندران و گلستان سیلابی شدن رودخانه ها دور از انتظار نیست.