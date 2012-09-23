عزاداری دانشجویان برای پیامبر(ص) / طنین "لبیک یا رسول الله" در سفارت فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان و طلاب تهرانی عصر امروز درپی اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اکرم(ص) در یکی از نشریات فرانسوی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.

دانشجویان در این تجمع با شعارهای "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر فرانسه"، "مرگ بر انگلیس"، "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن" و "دموکراسی شعارتان توهین افتخارتان" انزجار خود را از سیاست های دولت فرانسه علیه توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اعلام کردند.

بنابر این گزارش، دانشجویان و طلاب بسیجی همچنین درپی توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) عزاداری کردند.

در این تجمع دانشجویان و طلاب دست نوشته هایی به زبان فرانسوی مبنی بر محکومیت اقدام موهن و ضرورت برخورد با عاملان این نشریه فرانسوی را در دست داشتند.

در این تجمع ندای "لبیک یا رسول الله" دانشجویان مقابل سفارت فرانسه در تهران طنین انداز شد.