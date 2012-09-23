  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

مقتدایی در گفتگو با مهر:

بازدید کمیسیون آموزش از سایت نطنز/ تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در جلسه سه‌شنبه

بازدید کمیسیون آموزش از سایت نطنز/ تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در جلسه سه‌شنبه

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بازدید فردا اعضای این کمیسیون از سایت هسته ای نطنز خبرداد.

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورکارهای امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه امروز توافق کردند که دستور کارهای امروز را در جلسه روز سه شنبه هفته جاری بررسی کنند.

مقتدایی تصریح کرد: همچنین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و سوال یکی از نمایندگان از وزیر علوم در جلسه روز سه شنبه کمیسیون بررسی خواهد شد.
 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین گفت: اعضای این کمیسیون فردا از سایت هسته ای نطنز بازدید و از نزدیک با دستاوردهای دانشمندان جوان هسته ای آشنا می شوند.
 
کد مطلب 1703273

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