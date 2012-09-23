بودجه 82 میلیارد دلاری عراق/ آرایش انتخابات ریاست جمهوری/ آغاز به کار پلیس مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

اطلاعات

-رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان این‌که ایجاد یک درگاه مشترک برای بانک‌ها راه‌حلی مناسب برای کاهش سرقت از طریق فیشینگ است، گفت: این مسئله در جلسات رسمی اعلام شده است. سردار کمال‌هادیانفر در مورد صفحه فیشینگ (جعلی)، گفت: کشفیات پلیس در این حوزه بسیار زیاد است و متاسفانه درصد زیادی از مجرمان با هدف کنجکاوی این صفحات را ایجاد می‌کنند. ‏رئیس پلیس فتای ناجا با بیان این‌که برخی از مردم تراکنش مالی بالایی دارند، به گونه‌ای که کسر و سرقت از حسابشان را متوجه نمی‌شوند، گفت: رسماً در نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی ارسال پیامک تغییر در حساب ابلاغ شده است. وی افزود: برداشت‌های غیرمجاز از حساب مالباختگان ناشی از بی‌مبالاتی در استفاده از یوزر و پس‌ورد و سهل‌انگاری مالباختگان و سودجو بودن سارقان است.

-سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهورناجا با بیان این‌که دریکسال گذشته 5/1میلیون راننده جدید موفق به اخذ گواهینامه شده‌اند گفت: در این مدت یک میلیون و 400 هزار خودرو نیز شماره گذاری شده است. مومنی با بیان این‌که اگر راننده‌ای به دستور ایست پلیس مدرسه توجه نکند، سه تا پنج نمره منفی دریافت می‌کند، گفت: حکم پلیس مدرسه همانند حکم پلیس است و اگر کسی به فرمان ایست این پلیس بی توجهی کند علاوه بر جریمه، سه تا پنج نمره منفی نیز دریافت خواهد کرد.رئیس پلیس راهور با بیان این‌که پلیس‌های مدرسه پس از کسب آموزش‌های لازم دارای لباس و پرچم ویژه پلیس مدرسه می‌شوند، گفت:‌ این افراد در قالب پلیس مدرسه فعالیت کرده و مستقیما اعمال قانون نمی‌کنند و تخلفات رانندگان را در برگه‌ها و دفترچه‌هایی که پس از کسب آموزش‌های لازم به آنها تعلق می‌گیرد یادداشت و به ماموران پلیس تحویل می‌دهند. ‏

ایران

-کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایران: بازار ارز را با سیاه نمایی به هم ریختند.باید پذیرفت شرایط کنونی حاکم بر بازار ارز به‌گونه‌ای است که می‌تواند بستری را برای تأمین منافع به‌وجود بیاورد. بر این اساس به‌عنوان نمونه سوداگران اقتصادی حضور در این عرصه را فرصتی برای افزایش منافع خود می‌دانند. زمانی که تفاوت میان قیمت‌ بازار و قیمت رسمی ارز به‌وجود می‌آید به‌طور طبیعی پارامتر تقاضای احتیاطی و تقاضای سفته بازی یا سوداگرانه بیشتر جلوه می‌کند به‌عنوان نمونه در این روند وقتی یک کارخانه تولیدی در گذشته نیاز ارزی خود را مثلاً 10 میلیون دلار اعلام می‌کرد در حال حاضر این مسئله به 15 میلیون دلار افزایش می‌یابد، البته هدف این افزایش تقاضا، ایجاد سوداگری در بازار نیست اماتفاوت‌های مذکور زمینه‌ای را فراهم می‌کند که تقاضای ارزی رشد کند.

تهران امروز

-کارگران خواستار افزایش حقوق در نیمه دوم سال شدند .نامه 20‌هزار کارگر به وزیرکار: ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم .10 هزار کارگر دیگربرای شکایت از وضعیت شغلی خود به وزیر کارنامه نوشتند‌تا تعداد امضاکنندگان نامه به 20هزار نفر برسد. این کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «به‌شدت زیر خط فقر» هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به‌صورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی‌مانده سال، 10هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

همشهری

-رویترز می‌گوید گروهی از هکرهای ایرانی موفق به حمله به وب‌سایت بانک آمریکا، موسسه مالی جی پی مورگان چیس و سیتی‌گروپ شده‌اند. در این گزارش آمده که این حملات از اواخر سال ۲۰۱۱ شروع شده و در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته‌است. رویترز به نقل از منابع خود ماهیت این حملات را Denial of Serviceمعرفی کرده که باعث ایجاد اختلال و کندی کار وب‌سایت‌های اصلی این چند بانک و موسسه مالی شده‌است.هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مراجع اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در رابطه با این حملات منتشر نشده اما پیشتر چند موسسه سرویس دهنده به شرکت‌های مالی آمریکا اعلام کرده بود که بانک‌ها باید تدابیر امنیتی خود را بازبینی کنند.

روزنامه شرق

-آغوش باز عراق برای سرمایه‌گذاران ایرانی : محمد مجیدالشیخ! سفیر جمهوری عراق در ایران : ‏من قبل از اینکه به عنوان سفیر عراق در ایران انتخاب شوم، به عنوان ‏مخالف رژیم صدام، در ایران حضور داشتم. دو نفر از برادرانم نیز توسط ‏رژیم صدام اعدام شدند که البته پس از سقوط این رژیم از موضوع مطلع ‏شدم. پس از سرنگونی صدام در دولت جدید شرکت کردم و ‏وارد وزارت خارجه عراق شدم و تا به امروز ‏هفت سال است که به عنوان سفیر عراق در ایران فعالیت می‌کنم. ما از صفر شروع کردیم و عراق تخریب‌شده‌ای را به دست گرفتیم و بنابراین در تمام زمینه‌ها نیاز داریم که خدمات و بازسازی آغاز شود. به‌ویژه در مسایل عمرانی و مسایل اقتصادی گوناگون. در مسایل بازسازی کارخانه‌های اساسی و مهم، در مسایل نفت و چاه‌های نفتی و بسیاری از زمینه‌ها باید فعالیت‌های مهم و تاثیرگذار آغاز شود. در روز اربعین ما شاهد 13‌میلیون زایر در کربلا بودیم یا در کاظمین ما شاهد حدود هفت ‌میلیون زایر فقط در روز شهادت امام کاظم (ع) هستیم. به همین دلیل در درجه اول قصد داریم که هتل‌ها ساخته شود و اماکن استراحتی زایران ساخته شود، بعد به سراغ مسایل دیگر می‌رویم. من گله‌ای از شرکت‌های ایرانی دارم، ما شاهد هستیم شرکت‌های ترکیه که از شمال عراق که در کردستان است تا نقاط جنوب عراق در بصره حضور بسیار فعال و خوبی دارند، اما متاسفانه شاهد چنین حضوری از طرف شرکت‌های ایرانی نیستیم. من معتقدم شرکت‌های ایرانی بسیار برتر هستند .وضع اقتصادی عراق در حال بهبودی مستمری است. بودجه سال‌جاری عراق تقریبا 82‌میلیارد دلار تنظیم شده است و در سال آینده بالغ بر 111‌میلیارد دلار خواهد بود بنابراین ما شاهد هستیم که این مسایل روز به روز بهترمی شود. زیرساخت‌های عراق در حال بازسازی هستند و شرکت‌های زیادی در حال رقابت برای بازسازی زیرساخت‌های عراق، اما همچنان فرصت زیاد است که شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی بتوانند در این زمینه نقش خوبی ایفا کنند.

اعتماد

-احمد نعمت‌بخش دبیرانجمن خودروسازان: دو نرخی بودن قیمت خودرو فسادآور است. در صنعت خودروسازی دچار کمبود نقدینگی شده‌ایم که باعث شده پول قطعه‌سازان را به موقع ندهیم و تولید افت کند. در پنج ماه 36 درصد کاهش تولید داشته‌ایم که در برخی ماه‌ها بیشتر شده است مثلا در مردادماه این کاهش تولید به 42 درصد رسیده است و در شهریور مجددا این افت کاهش یافته و به 38-36 درصد رسیده است. دولت قرار بود دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان کمک کند که 60 درصد این مبلغ برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان انجام شود اما دولت قید گذاشته است که باید این مبلغ شش ماهه بازگردانده شود. ما هم تا بیاییم چشم به هم بزنیم شش ماه تمام شده و باید تسهیلات اخذشده را برگردانیم، به این دلیل خودروسازان از خیر این تسهیلات گذشتند.قرارداد ما با قطعه‌سازان سه ماهه است. الان بدهی سه ماهه 1250 میلیارد تومان است و قرار بود 60 درصد دو هزار میلیارد تومان یعنی 1200 میلیارد تومان را به قطعه‌سازان بدهیم تا به روال عادی بازگردیم ولی این امر محقق نشد. تحریم اگر ضرر زد اما سودهای زیادی داشت.

روزنامه کیهان: ندای سبز آزادی که به تیم مزروعی و برخی فراریان حزب مشارکت وابسته است، نوشت: اولین افرادی که در بین نیروهای منسوب به جریان اصلاحات به بررسی حضور خود به عنوان کاندیدا پرداختند، مجید انصاری و محمدرضا عارف از معدود اصلاح طلبان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. انصاری خیلی زود و با دریافت پالس های منفی از درون جریان اصلاحات و تحلیل سیاسی خود از شرایط عمومی کشور، کناره گرفت و وارد لابی های مرسوم نشد. هر چند او در صورت رسیدن اصلاح طلبان به موقعیت معرفی کاندیدا، خود را یکی از شانس ها می داند. عارف اما در این بین فعال ماند.

–مؤسسه صهیونیستی «ترومن برای دفاع از صلح» وابسته به دانشگاه عبری در بیت المقدس ضمن انجام یک نظرسنجی اعلام کرد: ۷۷درصد اتباع اسرائیلی معتقدند حمله به ایران باعث وقوع جنگی بزرگ در منطقه خواهد شد. ۷۰ درصد نیز معتقدند اسرائیل به تنهایی و بدون کمک آمریکا نمی تواند به ایران حمله کند. تنها ۲درصد معتقدند اسرائیل با همکاری آمریکا به تأسیسات اتمی ایران حمله می کند. همچنین ۱۸درصد صهیونیست ها حمله به ایران بدون کمک آمریکا را مورد تایید قرار داده اند.

-عباس عبدی عضو مستعفی حزب مشارکت می گوید تا اصلاح طلبان تکلیف خود را با حاکمیت روشن نکنند، معرفی نامزد از سوی آنان بی فایده است و ماجرای انتخابات مجلس برای آنها تکرار خواهد شد.

روزنامه وطن امروز : خاتمی: پیش‌بینی پیروزی اصلاح‌طلبان عاقلانه نیست.بهزاد نبوی چندی قبل دیداری با محمد خاتمی داشته است. خاتمی در این دیدار گفته پیش‌بینی پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری عاقلانه نیست و به نظر من کاندیدای جریان اصولگرایی در انتخابات یازدهم برنده خواهد شد. خبر دیگر اینکه کروبی اخیرا از طریق خانواده خود از خاتمی خواسته با ورود به دعوای کارگزاران و مجمع روحانیون به این قضیه فیصله دهد. این در حالی است که برخی اطرافیان کروبی از کمرنگ شدن حصر خانگی وی سخن می‌گویند.

روزنامه خراسان: مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خاطر مصاحبه یکی از نمایندگان روحانی مجلس با یکی از رسانه ها که در آن اشاره هایی به یکی از مسئولان ارشد دولتی کرده بود، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده و این گفت وگو را متضمن عناوین مجرمانه افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانسته اند.

روزنامه تهران امروز: فعلا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارم.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گفت: فعلا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارم. وی تصریح کرد: من امیدوارم افراد توانمندی وارد عرصه رقابت شوند که از تجربیات خوبی برخوردار باشند و کسانی وارد اداره کشور شوند که نگاه معتدل عدالت‌خواهانه را دنبال کنند. لاریجانی تاکید کرد: در کشور ما باید استعدادهای داخلی شکوفا شود و عقلانیت اسلامی حاکم باشد تا بتواند هدایت جامعه را پیش ببرد. اظهارات رئیس مجلس درباره کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی است که چندی پیش منابع خبری به نقل از نزدیکان وی اعلام کرده بودند او از کاندیداتوری انصراف داده است.

روزنامه قدس: در پی شکایت روزنامه ایران از مدیر مسوول سایت فردا به دلیل انتشار مطلبی با عنوان «در روزنامه دولت چه می‌گذرد؟»، در حکمی از سوی دادگاه ۱۰۵۷ کارکنان دولت که به صورت غیابی صادر شد، سجاد نوروزی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

روزنامه جمهوری اسلامی: * واکنش غیرتمندانه مسلمانان جهان به توهین سخیف فیلم موهن آمریکایی که برای حاکمان آمریکا غیرقابل پیش‌بینی بود، موجب شده تا دولتمردان آمریکایی برای کنترل اوضاع و فرو نشاندن خشم مسلمانان دست به دامن یک عنصر شناخته شده هالیوودی خود شوند. به گزارش جام نیوز؛ آنجلینا جولی بازیگر هالیوود درحالی که حجاب بر سر داشت برای اعتراض به فیلم توهین آمیزی که اخیراً در مورد پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم در آمریکا پخش شد در رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اعلام همبستگی با مسلمانان جهان خواستار توقیف حمله بر ضد اسلام از سوی کشورهای غربی شد. آنجلینا جولی همچنین خواهان توقیف سازندگان این فیلم شد. او در سخنان خود گفت پخش فیلم توهین آمیز درباره پیامبر اسلام چیزی جز جنگ علیه اسلام نیست. او از اعتراضات مسلمانان در این زمینه دفاع کرد. وی چند سال پیش نیز در مصاحبه با رادیو ملی پاکستان گفته بود به دین اسلام علاقه‌مند است.

* شبکه خبری نومحافظه کار فاکس نیوز، در مقاله‌ای اهانت آمیز به قلم "دانیل پایپز"، از رسانه‌های غربی خواست هر روز به ساحت پیامبر اسلام(ص) جسارت کنند تا حساسیت مسلمانان از بین برود. براساس گزارش انتخاب، پایپز نوشت: "چه می‌شود اگر صاحبان انتشارات و مدیران رسانه‌های بزرگ به این توافق برسند که معروف‌ترین کاریکاتورهای پیامبر اسلام را که در یک نشریه دانمارکی منتشر شده بود، هر روز منتشر کنند تا اسلام گرایان خسته شده و دیگر اعتراض نکنند؟ چه می‌شود اگر قرآن مستمراً سوزانده شود؟" وی چنین خیال می‌کند که اگر قرآن مستمراً سوزانده شود و یا هر روز کاریکاتوری از پیامبر اسلام(ص) منتشر شود، دیگر اسلام گرایان نخواهند توانست مسلمین را برای اعتراضات بسیج کنند! این نویسنده گستاخ می‌افزاید: پس از چنین اتفاقی غربی‌ها خواهند توانست بدون ترس از اسلام انتقاد کنند،همان‌طور که از ادیان دیگر انتقاد می‌کنند. فاکس نیوز به داشتن گرایش‌های ضداسلامی معروف است و از اهانت به باورهای اسلامی حمایت می‌کند.

تهران امروز

-فعلا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارم.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گفت: فعلا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارم. وی تصریح کرد: من امیدوارم افراد توانمندی وارد عرصه رقابت شوند که از تجربیات خوبی برخوردار باشند و کسانی وارد اداره کشور شوند که نگاه معتدل عدالت‌خواهانه را دنبال کنند. لاریجانی تاکید کرد: در کشور ما باید استعدادهای داخلی شکوفا شود و عقلانیت اسلامی حاکم باشد تا بتواند هدایت جامعه را پیش ببرد.

کیهان: سعد الله زارعی: طرح مرسی و نگرش های اعضا (یادداشت روز) : کمیته چهارجانبه ای که به ابتکار محمد مرسی و با مشارکت مصر، ایران، ترکیه و عربستان شکل گرفت و در فاصله کوتاهی به برگزاری دو نشست مبادرت ورزید، مهمترین ابتکار منطقه ای برای حل بحران سوریه تلقی شد. پرواضح است «الزام»ی که مصر، عربستان و ترکیه را به شکل گیری کمیته چهارجانبه وادار کرد، به میزان بسیار زیادی محصول مقاومت جانانه ارتش و دولت سوریه در برابر روند خارجی، منطقه ای و داخلی مبتنی بر اعمال فشار و تروریزم است و از این رو باید گفت از آنجا که دمشق همکاری با کمیته چهارجانبه را مشروط به رفع خشونت در سوریه کرده که به معنای واداشتن کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان به دست کشیدن از اقدامات تروریستی علیه مردم سوریه به حساب می آید، شکل گیری این گروه در نهایت به نفع دمشق است و در آخر باید گفت همانطور که مقامات ایران تاکید کرده اند؛ مسایل مخالفان دولت دمشق تنها از طریق گفت وگو با نظام مشروع سوریه حل و فصل می شوند نه اجلاس های 2 ، 4 ، 6 یا 8جانبه.

روزنامه ملت ما

- سعیده جلادتی خبرنگار صفحه سیاسی این روزنامه در گزارش خود با نام «آرایش احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری» به احتمال کاندیداتوری دوازده نامزد برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری می‌پردازد. این روزنامه با بررسی احتمال حضور علی‌اکبر ولایتی، منوچهر متکی، مصطفی پورمحمدی، محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی، کامران باقری‌لنکرانی، علی‌اکبر صالحی، غلامحسین الهام، محمدرضا عارف در خصوص محسن رضایی یکی دیگر از کاندیداهای احتمالی می‌نویسد: «محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از چهره‌های شاخص سیاسی است که زمزمه‌های حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شنیده می‌شود. عزم فرمانده اسبق سپاه برای ورود به انتخابات حکایت از آن دارد که وی برای رفع مشکلات کشور برنامه‌هایی دارد. به نظر می‌رسد، برنامه‌هایی که از سوی وی مطرح می‌شود، با محوریت مسائل اقتصادی باشد، چرا که فارغ از تحصیلات اقتصادی وی تورم، تحریم و دیگر مشکلات اقتصادی در کنار اهمیت جهاد اقتصادی، راهبرد اقتصاد مقاومتی و نقش آن در خوداتکایی در مقابل دشمن از مهمترین نیازهای روز کشور محسوب می‌شود».

-روزنامه ابتکار در گزارشی با نام «آیا چمران «مدودوف» احمدی‌نژاد می‌شود؟» می‌نویسد: «روز گذشته یک نام جدید در کانون گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای سیاسیون قرار گرفت: «مهندس مهدی چمران». برادر شهید مصطفی چمران و رئیس شورای شهر تهران؛ چهره‌ای که سال‌های بدون جنجال سیاسی را در شورای شهر تهران گذرانده است. روز گذشته احتمال کاندیداتوری وی از سوی دولتی‌ها در برخی رسانه‌ها منتشر شد. چمران اگرچه از اصولگرایانی است که در مواردی نیز به عنوان حکم و ریش سفید برای برخی اختلافات نیز مطرح شد، اما ورود چندانی به این موضوعات نداشته است. نزدیکی وی به دولتی‌ها نیز تنها یک بار با شایعه احتمال معرفی وی برای معاون اولی احمدی‌نژاد در دولت دهم، مطرح شد که البته به فرجام نرسید. برخی معتقدند احمدی‌نژاد با وی می‌تواند مدل «پوتین ـ مدودوف» را تمرین کند».

جام جم

- تحریم شرکت‌های دارویی ایران از سوی کانادا: دولت کانادا در ادامه اقدامات گسترده خود علیه ملت ایران،‌ جمعی از موسسات و شرکت‌های تخصصی در حوزه بهداشت، دارو و درمان را مشمول تحریم‌های یکجانبه قرار داد.

- شادمانی گروهک تروریستی منافقین از تصمیم آمریکا : اعلام تصمیم دولت آمریکا برای حذف نام «گروهک تروریستی منافقین» از فهرست تروریست‌ها، با خوشحالی سران این گروهک تروریستی روبه‌رو شد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) اعلام کرد: تصمیم آمریکا در حذف نام این گروه از فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی، نخستین گام به سمت اصلاح سیاستی اشتباه است. به گفته دو نفر از نمایندگان پارلمان آمریکا، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا تا اول اکتبر (10 مهر) حذف نام این گروهک تروریستی را از این فهرست اعلام می‌کند.

همشهری

-وزیر اطلاعات و رئیس سازمان انرژی اتمی هفته جاری برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس می‌روند حجت‌الاسلام حیدر مصلحی با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس به سؤال الیاس نادران پاسخ می‌دهد. فریدون عباسی نیز روز سه‌شنبه برای ارائه گزارشی از آخرین تحولات مربوط به فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به این کمیسیون می‌رود.

- تغییر در پایداری: احتمال تغییر دبیرکل و سخنگوی جبهه توسط شورای مرکزی جدید جبهه پایداری بر حسب حق قانونی و شرایط اساسنامه وجود دارد. این خبری بود که حجت‌الاسلام روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران آن را مطرح کرد و افزود: اعلام رسمی اسامی اعضای جدید شورای مرکزی جبهه منوط به تعیین دبیرکل و سخنگوی جدید است. گفتنی است که پیش از این مرتضی آقاتهرانی اعلام کرده بود که برای دوره آینده،‌کاندیدای دبیرکلی جبهه پایداری نخواهد شد.

کیهان

- اسدالله بادامچیان: موتلفه در انتخابات راه جدیدی را دنبال می کند:حزب موتلفه اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری راه جدیدی را دنبال می کند. در این دوره از انتخابات به جای پرداختن به جنگ قدرت و اختلاف افکنی به شعارهای جدید نیاز است و سیاست جدید حزب موتلفه این است که هر کس می خواهد رئیس جمهور شود باید گفتمان خود را مشخص کند.

- شرق

- پیشنهادی به «هاشمی»: محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم بازگشت مهدی هاشمی به ایران را اقدام مثبتی از سوی وی دانست و گفته: هاشمی رفسنجانی برای رفع انگشت اتهام از خانواده خود در برگزاری دادگاه فرزندش کمک کند.

- میرلوحی با اشاره به اینکه جناح بندی‌های کشور پس از احمدی نژاد دگرگون شد، تصریح کرد: تمامی کسانی که روزی پشتیبان احمدی نژاد و منتقد جدی اصلاح طلبان بودند امروز در مقابل وی قرار گرفتند. وی با بیان اینکه اصولگرایانی که پس از انتخابات متوجه عملکرد احمدی‌نژاد شدند مرز خود را با اصلاح طلبان برداشتند، تاکید کرد: به منظور عدم ایجاد فرصت برای افراطیون دامنه همکاری اصلاح طلبان و اصولگرایان سنتی گسترده شد به صورتی که امروز ضرورت برگزاری نشست‌هایی میان هاشمی، ناطق نوری، حسن روحانی و خاتمی مطرح می‌شود.

ایران

-برخی واردکنندگان عمده کالاهای خانگی، خودرو و محصولات فولادی با سوءاستفاده از شرایط کنونی کشور، کالاهای وارد شده با ارز هزار و 226 تومانی را با افزایش زیاد قیمت عرضه کرده و از این طریق درآمدهای هنگفتی نصیب خود کرده‌اند.تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای خارجی از سوی دولت داده نشده و هرگونه نفروختن جنس به مشتریان و افزایش قیمت تخلف است.

-سلطانیه خبر داد: تصویب پیشنهاد ایران برای جلوگیری از اقدامات‌تروریستی در تأسیسات ‌هسته‌ای : نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پیشنهاد ایران مبنی بر لزوم مقابله و جلوگیری از اقدامات خرابکاری و تروریستی در تأسیسات هسته‌ای، در قطعنامه امنیت هسته‌ای کنفرانس عمومی آژانس تصویب شد.

جمهوری اسلامی

-پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ماجرای سعید مرتضوی باعث شرمساری است.خیلی اوقات به خاطر تخلف، اساسنامه یک سازمان را تغییر می‌دهند، این موضوع باعث شرمساری است و ما حتما جلوی این کار می‌ایستیم.

-شبکه خبری نومحافظه کار فاکس نیوز، در مقاله‌ای اهانت آمیز به قلم "دانیل پایپز"، از رسانه‌های غربی خواست هر روز به ساحت پیامبر اسلام(ص) جسارت کنند تا حساسیت مسلمانان از بین برود.

جوان

- اصلاح طلبان فراموشکار مدافع هاشمی شده‌اند: ناصر قوامی در گفتگو با خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا مدعی شد: پس از رحلت امام(ره) اکثریت قاطع شخصیت‌هایی که مورد اعتماد امام بودند به حاشیه رانده شدند، بنابراین امروز نه تنها جوسازی‌های تندی تنها علیه خانواده آیت الله هاشمی بلکه نسبت به یاران امام(ره) صورت می‌گیرد.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم با طرح این ادعا که انجمن حجتیه در راستای انتقام، حذف و نابودی یاران امام همچون هاشمی نقش اساسی را ایفا می‌کند، گفت: البته من معتقدم مهدی هاشمی نیز باید همچون سایرین به کشور برگردد ولو اینکه به زندان برود. اگرچه جنجالهای اخیر نیز ارتباط به شخص مهدی هاشمی ندارد و همانطور که پیش از این نیز گفتم تنها در راستای نابودی یاران امام(ره) است. مواضع جانبدارانه نماینده مجلس ششم درباره هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می‌گیرد که گویا فراموش کرده است در دوران حاکمیت اصلاح طلبان، همفکرانش با توصیف هاشمی رفسنجانی به عالیجانب سرخ پوش و خاکستری، بیشترین هجمه‌ها را علیه وی به کار گرفتند و عملا باعث حذف او از انتخابات مجلس ششم شدند.

- سریال تغییر استانداران به البرز رسید: هیأت دولت، علی اصغر عربیان را به عنوان استاندار جدید استان البرز منصوب کرد. این حکم با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده، مصوبه 19 شهریور ماه سال جاری هیأت وزیران است. پیشتر، عیسی فرهادی به عنوان استاندار این استان تازه استقلال یافته از پایتخت، اداره استان را برعهده داشت.عربیان پیش از این در 17 شهریور ماه جاری از سمت دادستانی دیوان محاسبات کشور تودیع شد. وی قبلا در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کرد. رسانه‌ها از عربیان به عنوان یکی از نزدیکان محمدرضا رحیمی یاد می‌کنند.

آفتاب یزد : -براساس اخبار و اطلاعات هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد برخی افراد پایداری راه خود را از جریانی که تحت تاثیر آیت‌الله مصباح بوده جدا کردند به گونه‌ای که مطرح می‌شود افرادی همچون الهام که در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران حمایت کامل خود را از دولت اعلام کرده و آن را دولت معیار نامیده، و همچنین آقای رسایی به دلیل رأی نیاوردن در شورای مرکزی از این جبهه جدا شدند. به گزارش ایلنا، ترقی افزود: از مجموعه جدایی‌های اخیر در جبهه پایداری می‌توان استنباط کرد که اختلافی در این جبهه بین دو طیف طرفدار دولت و آقای مشایی و از سویی دیگر طرفداران آیت‌الله مصباح ایجاد شده است. به گونه‌ای که برخی سایت‌ها و نشریات طرفدار مشایی طی روزهای اخیر علیه آیت‌الله مصباح موضع گیری‌های تندی کردند.ترقی علت اصلی اختلافات درونی جبهه پایداری را وجود جریان خاص خواند.

مردم سالاری: عارف از حضور در انتخابات منصرف نشده است.علی اکبر اولیا یک نماینده سابق مجلس گفت: عارف هنوز تصمیم جدیدی مبنی بر اینکه بررسی‌های خود را متوقف کند یا به طور کلی از انتخابات منصرف شود، نگرفته ‌است.

-سروش دباغ فرزند دکتر سروش، در گفت و گو با هفته نامه پنجره گفته است : چنانکه شنیده‎ام زمانی که آقای سید محمد خاتمی رییس‎جمهور بودند، توصیه کرده بود که اعضای کابینه کتاب «درس این قرن» کارل پوپر را بخوانند. از این‎جا می‎توان تأثیر این ایده‎ها را در مدیریت کلان کشور هم دید. به‎نظر من البته بخت یار آقای خاتمی نبود و متأسفانه این ایده‎‎های رهگشا و کارآمد نظیر مهندسی گام به گام و عقلانیت انتقادی نهادینه نشد و راه نیکویی که ایشان در پیش گرفته بود، از جایی متوقف شد و ادامه پیدا نکرد.!

آرمان : صادق زیباکلام : چمران نمی‌تواند در نقش مدودف احمدی نژاد باشد.چمران هیچ شانسی برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ندارد. چمران فاقد پایگاه مردمی در سطح کشور است.بعید به نظر می‌رسد مجموعه احمدی‌نژاد و جبهه پایداری برای کاندیداتوری آقای چمران سرمایه‌گذاری کنند و ایشان نامزد جدی دولت در انتخابات آینده باشد.

- در گفتگوی آرمان با دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشرآ ثار امام(ره): تلاش سیدحسن خمینی برای پیوند نیروهای انقلاب شرط‌گذاری‌ها مانع تحقق وحدت است. سیدحسن آقای خمینی در فعالیتی پرتلاش می‌کوشد تا پیوند و علقه بین نیروهای اصیل و معتقد به امام و رهبری و نظام و انقلاب بیش از این آسیب نبیند.

فرهیختگان: - سنای آمریکا قطعنامه غیرالزام‌آوری علیه ایران تصویب کرد: سناتورهای آمریکا به اتفاق آراء یک قطعنامه غیرالزام آور علیه ایران به تصویب درآوردند که طبق آن آمریکا در صورت نیاز برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران، از سیاستی غیر از سیاست تهدید در قبال ایران استفاده کند.قطعنامه 41 مشترک سنای آمریکا توصیه می‌کند زمان برای استفاده از دیپلماسی در قبال ایران در حال اتمام است و هرگونه سیاست آمریکا که بر تلاش به منظور مصالحه با ایران با قابلیت تسلیحات هسته‌ای تکیه دارد را رد می‌کند.متن این لایحه با این بیانیه به پایان می‌رسد: هیچ چیز در این قطعنامه نباید بعنوان مجوزی برای استفاده از زور یا اعلام جنگ برداشت شود.

ملت ما : -اعضای حزب نیمه تعطیل کارگزاران سازندگی به همراه دیگر اصلاح طلبان به تازگی با تشکیل کارگروهی در حال رایزنی چند وجهی برای حضور سید حسن خمینی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هستند. گفتنی است ایشان تاکنون هیچ گونه رغبتی به حضور در انتخابات نشان نداده است.