ترکیه منتظر ریاست جمهوری مجدد اوباما/ 5درخواست روشن آنکارا از واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه، هرچند که دولتمردان ترکیه این موضوع را علنی نکرده اند اما منتظرند که اوباما برای بار دوم رئیس جمهور آمریکا شود تا برای خروج از بحرانهای منطقه ای ازاو درخواست هایی داشته باشند.

به نوشته این روزنامه درخواست های دولتمردان ترک از اوباما به شرح زیر خواهد بود

اولا آنها انتظار دارند که آمریکا در سوریه که تبدیل به باتلاقی برای ترکیه شده، نقش فعال تری ایفا کند. بطوری که یا بطور یکجانبه جهت تغییر رژیم سوریه دست بکار شود یا اینکه حداقل به ترکیه کمک کند تا بتواند نوعی منطقه امن در شمال سوریه در مناطق مرزی ترکیه ایجاد کند.

ثانیا ترک ها توقع دارند تا اوباما به رژیم صهیونیستی برای عذرخواهی از ترکیه فشار آورد.

ثالثا ترکیه از اوباما توقع دارد تا برای مقابله با حملات حزب کارگران کردستان (PKK ) حمایت های تکنولوژیکی پیشرفته از ترکیه به عمل آورد تا انها بتواند کمبودهای اطلاعاتی خود در این نبرد را جبران کند.

در این مطلب نویسنده آورده است: ترک ها می دانند که ارتش و زرادخانه های ترکیه برای دفاع از خودش در مقایسه به وسعت جغرافیایی اش بسیار ضعیف است لذا از آمریکا انتظار دارند تا به بازسازی ارتش این کشورنیز کمک کند.

رابعا آنکارا از واشنگتن خواهد خواست تا از گروه های اسلامی مورد حمایت ترکیه در منطقه حمایت کند.

خامسا ترکیه امیدوار است تا اوباما در دور دوم ریاست جمهوری اش به ترکیه در برکنار کردن نوری المالکی نخست وزیر عراق کمک کند

ترکیه که با سیاست های غلط منطقه ای، خود را در باتلاق مشکلات منطقه ای گرفتار کرده، شدیدا چشم به راه کمک ها و یاری های اوباما برای برون رفت از این باتلاق است اما آنچه که مسلم است اینکه دولت اوباما تا به حال به بهانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از پاسخ مثبت دان به خواسته های دولتمردان ترکیه طفره رفته است.

همچنین معلوم نیست حتی در صورت انتخاب مجدد اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا او چقدر به این خواسته های ترکیه پاسخ مثبت دهد و یا اینکه اساسا خود آمریکا هم توان انجام بعضی از این خواسته ها را ندارد.