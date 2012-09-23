سه هزار معلم اردبیلی پایه دوم و ششم ابتدایی را تدریس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر یکشنبه در شورای معاونان ناحیه 2 اردبیل با اشاره به ساماندهی معلمان پایه های دوم و ششم ابتدایی تصریح کرد: برای آمادگی معلمان ششم ابتدایی 180 ساعت آموزش و برای آمادگی معلمان دوره دوم ابتدایی 120 ساعت به معلمان آموزش داده شد.

وی با بیان اینکه معلمان دوم و ششم ابتدایی در آمادگی کامل هستند، افزود: قبل از بازگشایی مدارس کتابها و سی دی های آموزشی در اختیار معلمان این دو پایه قرار گرفت تا به صورت کامل برای تدریس دوم و ششم ابتدایی آماده شده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

محمودزاده با اشاره به اجرای سیستم 6-3-3 از سال تحصیلی جدید در کشور اضافه کرد: همزمان با سراسر کشور این سیستم در استان اردبیل نیز اجرا می شود که آموزش و پرورش استان برای اجرای این سیستم به مدت هفت ماه برنامه ریزی و کار کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به تشکیل چهار کارگروه در استان اردبیل برای اجرای سیستم 6-3-3 ادامه داد: در وزارت اموزش و پرورش 12 کارگروه تشکیل یافته بود که در استان اردبیل نیز چهار کارگروه برای ارایه مشورت به کارگروه های وزارتخانه تشکیل شده بود.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به کارگروه های تشکیل شده در استان گفت: تولید محتوای کتب درسی، آیین نامه ورودی، تامین نیر و کارگروه آموزش، فضا و تجهیزات چهار کارگروه استانی بودند که به مدت هفت ماه در استان شرح وظایف خود را انجام دادند.

