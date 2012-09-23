تخلیه کالا در بندرامیرآباد به دو میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی نعیمی در گفتگویی اظهار داشت: تخلیه و بارگیری کالا در این مجموعه بندری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش یافته است.



وی اظهار داشت: از مجموعه کالاهای تخلیه و بارگیری شده، 50 درصد صادرات و بقیه کالاهای وارداتی هستند.



نعیمی پیش بینی کرد: مقدار تخلیه و بارگیری کالا در این مجموعه بندری تا پایان سالجاری از مرز3.5 میلیون تن بگذارد که این رویداد مهمی برای بندر امیرآباد بهشهر خواهد بود.



وی یکی از مهم ترین شاخص های این بندر را افزایش سهم صادرات کالا اعلام کرد و افزود: بیش از 90 درصد کالاهای صادراتی استان مازندران از طریق این مجموعه بندری صورت می گیرد.

مازندران دارای سه بندر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار است.

