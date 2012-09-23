جزئیات برگزاری نشست گروههای معارضه سیاسی سوریه با حضور سفیر ایران

محمدرضا رئوف شیبانی سفیر ایران در سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران درچارچوب اصول خود در قبال مسئله سوریه مبنی بر حل سیاسی بحران از طریق ورود همه گروهها و جریانات سیاسی به گفتگو با دولت و همچنین رد هرگونه مداخله خارجی ، از برگزاری این نشست حمایت کرد.

شیبانی افزود: هیأت تنسیق برای برگزاری این نشست ، رایزنی های را با سفارت بعمل آورد و افرادی از هیأت تنسیق با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح برنامه ها و اهداف نشست معارضه ، خواستار حمایت جمهوری اسلامی ایران از این اقدام شد. به دلیل نزدیک بودن نگاه هیأت تنسیق با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران ، درجهت فراهم ساختن زمینه های برگزاری این نشست، با مقامات سوریه مشورتها و توصیه های لازم را بعمل آوردیم.

سفیر کشورمان اظهار داشت هیأت تنسیق در راستای رایزنیهای خود با کشورهای تاثیرگذار در منطقه با سفرای چین و روسیه نیز در این رابطه دیدار و رایزنی بعمل آورده بود.

شیبانی اظهار داشت : ما معتقدیم این نشستها که محور آن تاکید بر توقف خشونت و ضرورت حل سیاسی و ورود به گفتگوهای سازنده بین دولت و گروههای معارضه هست ،اقدام مثبتی بوده و در همین چارچوب ازهمه جریانهای ملی معارضه سوریه می خواهیم که در مسیر مشابه گام بردارند. ما آمادگی خودمان را اعلام کرده ایم که ظرفیت خودمان را در خدمت مردم عزیز سوریه قرار بدهیم تا موفق بشوند از این مرحله حساس عبور کنند.

سفیر کشورمان افزود : همانطور که قبلا اعلام کرده ایم اعتقاد داریم که تنها مردم سوریه هستند که باید سرنوشت خود را رقم بزنند. جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه دخالت خارجی بویژه دخالت نظامی در سوریه است و اعتقاد داریم آنچه در صحنه سوریه در حال حاضر در جریان است ناشی از دخالتهای غیرمسئولانه برخی کشورها و در رأس آن امریکا و رژیم صهیونیستی است که از طریق ارسال سلاح و پول به گروههای مسلح غیرمسئول اقدام می کنند .

شیبانی با اشاره به سفر اخیر وزیرامورخارجه کشورمان به دمشق افزود جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تحرکات منطقه ای نشست مشورتی تهران را پیش از این در تهران و با حضور نمایندگان 30 کشور برگزار کرد که در این نشست موضوع تشکیل گروه تماس برای حل بحران سوریه پیشنهاد شد. سفیر کشورمان سفر وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه را در راستای رایزنی های دوجانبه میان مقامات دو کشور اعلام کرد .

وی افزود در این سفر مقامات سوریه را در جریان آخرین تلاشهای دیپلماتیک کشورمان در خصوص تحولات سوریه قرار داده و بر مواضع حمایتی ایران از سوریه و ضرورت شکل گیری گفتگوهای ملی برای حل و فصل مسائل موجود تاکید نمودیم.

سفیر کشورمان با اشاره به طرح رئیس جمهور مصر اظهار داشت : طرح نشست ایران، مصر، ترکیه و عربستان برای رایزنی و مشورت پیرامون کلیه مسائل منطقه ای را در راستای دیدگاههای منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران می دانیم. شیبانی با اشاره به اجلاس چهارجانبه مذکور حل مسائل منطقه ای در چهارچوب همکاری و تشریک مساعی منطقه ای بدور از تاثیرگذاری بیگانگان را برای منافع عامه مردم منطقه سازنده توصیف کرد.

سفیر کشورمان پیشنهاد کرد که این نشست می تواند موضوعات مهم جهان اسلام ازجمله مسئله فلسطین و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه امت اسلامی و عربی و همچنین امنیت عمومی منطقه بویژه امنیت انرژی، تبادل تجاری و همکاریهای مشترک سرمایه گذاری و مقابله با اقداماتی که ارزشهای انسانی و دینی را مورد هدف قرار میدهد دربرگیرد.