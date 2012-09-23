لزوم کلنگ زنی فاز دوم قطارشهری شیراز تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز یکشنبه در دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، طرح پیشنهادی کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی را با تغییراتی تصویب کردند تا بدین وسیله شهرداری بتواند با انتخاب پیمانکار مناسب، طرح مطالعه و اجرای خط دوم مترو را همزمان با طرح تکمیل فاز دوم خط اول، آغاز کند.



در این جلسه اعضا شورا با تصویب پیشنهاد کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شورا شهر شیرازدر خصوص لزوم آغاز عملیات اجرایی خط دوم قطار شهری که کلبه‌سعدی، میدان گاز و شهرک میانرود رابا طول 15 کیلومتر به یکدیگر متصل می کند توسط پیمانکاری توانمند، موافقت کردند.

براساس این مصوبه شورا، شهرداری شیراز یک‌هفته فرصت دارد تا با بررسی ظرفیت‌های دو قرارگاه خاتم‌الانبیا و خاتم‌الاوصیا که مایل به اجرایی این طرح هستند نسبت به امضای توافق‌نامه و واگذاری مسئولیت مطالعه خط دوم و آغاز عملیات اجرایی آن، اقدامات لازم را انجام دهد وسپس طرح مورد نظر را برای تصویب به شورا ارسال کند.

برمبنای مصوبه امروز شورا لزوم استفاده از تجهیزات تی‌بی‌ام ، استفاده از روشهای که بصرفه و صلاح شهرداری در زمان شروع عملیات اجرایی خط دوم قطار شهری (حدفاصل میدان امام حسین(ع) و شهرک میانرود) باشد ضروری است.

در این مصوبه با یادآوری قرارداد منعقد شده بین وزیردفاع، استاندار فارس و شهردار شیراز در خصوص اجرای خط دوم قطار شهری، قرارشد شهرداری ظرفیت‌های قرارگاه‌های خاتم‌الانبیا و خاتم‌الاوصیا را برآورد کرده و سپس به شورا اعلام کند.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در پیشنهاد اولیه کمیسیون سرمایه‌گذاری، خواستار واگذاری عملیات اجرایی طرح به قرارگاه خاتم‌الاوصیا بودند که با توضیحات شهردار و رئیس سازمان قطار شهری شیراز، تصمیم گرفته شد پس از ارائه گزارش در مورد توان اجرایی و ظرفیت‌های قرارگاهای خاتم‌الانبیا و خاتم‌الاوصیا ، اقدامات لازم در جهت انعقاد قرارداد برای اجرا فاز دوم قطار شهری شیرازانجام شود.

شهردار شیراز در این زمینه اظهار داشت: قرارگاه خاتم‌الانبیا در زمینه احداث پل، تونل وفعالیتهای مربوط به مترو از تجربه بیشتری برخوردار است در حالیکه قرارگاه خاتم‌الاوصیا در این زمینه تجربه کمتری دارد از این رو لازم است هردو گزینه طرح هاو برنامه های خود را به شهرداری ارائه دهند تا بعد از مطالعه آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

علیرضا پاک فطرت تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر در برابر مردم باید پاسخگو باشد از این رو برای فاز دوم قطار شهری شیراز باید پیمانکاری انتخاب شود که علاوه بر داشتن توانایی ، از سرعت عمل مناسب نیز برخوردار باشد تا مشکلاتی که در فاز اول این طرح برای شهروندان ایجاد شد بار دیگر تکرار نشود.

وی همچنین یادآورشد: هم اکنون 14 کیلومتر از خط یک متروشیراز باقی مانده که برای تکمیل آن به 300 تا 400 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

تجلیل از امید نوروزی مدال آور فارس در مسابقات المپیک لندن و نیز تجلیل از فرمانده سپاه فارس و فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته دفاع مقدس از دیگر اقدامات انجام شده توسط اعضا شورای اسلامی شهر شیراز در دویست و شصت و سومین جلسه شورا بود.