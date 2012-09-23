کنگره شهدای تبریز میزبان مشاور عالی فرمانده کل قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین بعد از ظهر امروز یکشنبه با اعلام این خبر ابراز داشت: کنگره شهدای شهرستان تبریز به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین یادواره گرامی‌داشت آلاله‌های خونین تبریز پس از پایان دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود که با هدف تبیین ارزش‌ها و فرهنگ ایثار و مقاومت و نیز معرفی اسوه‌های پایداری و شهادت و با تولیت و محوریت شهرداری تبریز برگزار می‌شود و طی ایام هفته دفاع مقدس امسال ، شاهد برگزاری و برپایی برنامه‌های متعدد جنبی این یادواره در نقاط و محلات مختلف شهر تبریز خواهیم بود.



شهردار تبریز در پایان سخنان خود با اشاره به اهم برنامه‌های اصلی و جنبی این رویداد بزرگ معنوی و ارزشی افزود: این کنگره ششم مهر ماه در سالن اجلاس مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) با حضور میهمانان و سخنرانان عالی‌رتبه کشوری و استانی گشایش خواهد یافت و علاوه بر این حجت‌الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران ، فرماندهان و یادگاران دوران دفاع مقدس ، مقامات استانی و کشوری ، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ، میهمان مراسم افتتاحیه خواهند بود.

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به همت شهرداری تبریز



شهردار تبریز گفت:همزمان با هفته دفاع مقدس و به همت شهرداری تبریز همایش پیاده‌روی خانوادگی در تبریز برگزار می‌شود.

علیرضا نوین بعد از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر ابراز داشت: این همایش با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس و نیز تزریق نشاط و شادابی عمومی در بین خانواده‌ها و جوانان در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته و طی آن که روز جمعه این هفته در مسیر جاده ائل‌گولی برگزار خواهد گردید ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های تبریزی و جوانان و نوجوانان حضور خواهند داشت.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از این همایش به عنوان بزرگ‌ترین همایش پیاده‌روی سال‌های اخیر شهر تبریز یاد و خاطرنشان کرد: در برگزاری این همایش سازمان پارک‌ها و فضای سبز ، معاونتهای فرهنگی و هنری ، ورزش ، خدمات و سلامت شهرداری ، اداره روابط عمومی و بین‌الملل ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و دیگر سازمان‌ها مشارکت و همکاری خواهند داشت.

نوین در پایان عین حال با اشاره به جوایز درنظر گرفته شده برای این همایش گفت: یک دستگاه خودروی سواری پراید، چندین دستگاه دوچرخه، 100 بسته مجموعه لوازم و وسایل ورزشی ، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و جوایز دیگر از جمله جوایز پیش‌بینی شده برای شرکت‌کنندگان در این همایش به شمار می‌رود.

گفتنی است همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی از ساعت 30/7 صبح روز جمعه این هفته در مسیر جاده ائل‌گلی به طرف مجتمع رفاهی تفریحی ائل گلی برگزار خواهد شد.

اقدامات شهرداری در مدیریت زلزله اخیر استان تحسین برانگیز است



فرماندار شهرستان تبریز ابراز داشت:شهرداری تبریز در زلزله اخیر استان خدمات قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت که جای تحسین دارد.



محمود چمنی امروز یک شنبه با حضور در جلسه شورای شهر تبریز گفت:شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بلز دیگر در زلزله اخیر استان ، دلسوزانه از همان ساعات اولیه در مناطق زلزلهزده حضور پیدا کردند و وظیفه خود در زمینه مدیریت این بحران به خوبی انجام دادند.



وی ضمن تشکر مجدد از عملکرد شهرداری در این خصوص گفت:اکیپ های اعزامی شهرداری تبریز و پرسنل زحمت کش آن در کم ترین مدت زمان ممکن توانستند که مراحل آواربرداری، بازسازی سریع واحدهای آسیب دیده را در حد قابل قبولی به اتمام برسانند.



وی با اعلام این که تلاش اکیپ‌های شهرداری یادآور تلاش جهاد گونه رزمندگان در دوران دفاع مقدس است خاطرنشان کرد: اقدامات و تلاش‌های شهرداری در این روستاها باعث جلب رضایت روستائیان شده و این امر در گفت و گوهایی که ما با اهالی داشتیم کاملاً مشهود بود.



شایان ذکر است در پایان این جلسه که مدیر کل بنیاد مسکن استان نیز در ان حضور داشت فرماندار تبریز با اعظای لوح تقدیری از زحمات شهردار تبریز ،علیرضا نوین تشکر و قدردانی کرد.