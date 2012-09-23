انفجار دو ماده محترقه مقابل سفارت فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع دانشجویان که از عصر امروز مقابل سفارت فرانسه در تهران در حال برگزاری است صدای دو ترقه شنیده شد و پس از شنیدن صدای این دو ترقه دقایقی کنترل فضا از دست دانشجویان خارج شد.

بنابر این گزارش، پس از شنیدن صدای این دو ترقه که از سوی عده ای از دانشجویان پرتاب شده بود، دانشجویان قصد پرتاب اشیاء به سمت سفارت یا رفتن به سمت این سفارتخانه را داشتند که دیگر دانشجویان آنها را به آرامش دعوت کردند.

همچنین مجری این برنامه با سر دادن شعارهای "یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا" و "دانشجو بصیر است، فرانسه ذلیل است" اوضاع را آرام کرد و تجمع به حالت عادی برگشت.