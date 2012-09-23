  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

مهر گزارش می دهد؛

انفجار دو ماده محترقه مقابل سفارت فرانسه

انفجار دو ماده محترقه مقابل سفارت فرانسه

همزمان با برگزاری تجمع دانشجویان مقابل سفارت فرانسه در تهران صدای دو ترقه شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع دانشجویان که از عصر امروز مقابل سفارت فرانسه در تهران در حال برگزاری است صدای دو ترقه شنیده شد و پس از شنیدن صدای این دو ترقه دقایقی کنترل فضا از دست دانشجویان خارج شد.

بنابر این گزارش، پس از شنیدن صدای این دو ترقه  که از سوی عده ای از دانشجویان پرتاب شده بود، دانشجویان قصد پرتاب اشیاء به سمت سفارت یا رفتن به سمت این سفارتخانه را داشتند که دیگر دانشجویان آنها را به آرامش دعوت کردند.

همچنین مجری این برنامه با سر دادن شعارهای "یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا" و "دانشجو بصیر است، فرانسه ذلیل است" اوضاع را آرام کرد و تجمع به حالت عادی برگشت.

کد مطلب 1703294

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