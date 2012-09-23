تقاضای تعداد دیگری از نمایندگان برای امضا فوریت اصلاح قانون انتخابات

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون شوراها ادامه بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار داشت.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور برای ارائه نظرات دولت در زمینه اصلاح قانون انتخابات حضور داشت، گفت: مرتضوی در این جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کرد و مقرر شد در جلسه سه شنبه بعد از ظهر پیش نویس اصلاح قانون انتخابات برای ارئه به صحن علنی مجلس نهایی شود.

خجسته با بیان اینکه تا کنون بیش از 120 امضا برای طرح اصلاح قانون انتخابات جمع آوری شده است، اظهار داشت: به درخواست هیئت رئیسه قرار شد برخی نظرات در خصوص این طرح مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: هم اکنون برخی دیگر از نمایندگان به دنبال امضای طرح قانون انتخابات هستند و قرار است این طرح با 120 امضا به صورت فوریتی در جلسه روز چهارشنبه مجلس مطرح شود.

