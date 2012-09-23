سامانه آموزش مجازی در آذربایجان شرقی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شوقی بهد از ظهر امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: قرارداد طراحی، نصب و راه اندازی سامانه آموزش مجازی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان با مرکز آموزش های مجازی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی بسته شد.

شوقی گفت: پیرو قرارداد تولید محتوای الکترونیکی دروس، برای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، و اعلام نیاز آن واحد به طراحی نرم افزار مدیریت یادگیری آموزش مجازی، واحد آموزش های مجازی جهاد آذربایجان شرقی اقدام به نصب و راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی برای آن واحد نموده و پس از رایزنی های متعدد، سیستم مذکور مطابق با نیاز های آن مجموعه طراحی می شود.

وی در پایان افزود:سیستم مذکور در راستای سیاست‌های کلی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و براساس برنامه پنجم توسعه بخش آموزش جهاددانشگاهی در سال جاری وبرطبق آخرین استانداردهای آموزشی روز دنیا، جهت تسهیل مدیریت یادگیری آموزش مجازی با امکان ثبت نام آنلاین، پرداخت الکترونیکی شهریه ها، انتخاب واحد اینترنتی، آزمون های جامع و قدرتمند به صورت مجازی، تعامل موثر آموزشی مابین فراگیران و اساتید و ...طراحی می گردد.

برنامه های اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی در هفته دفاع مقدس اعلام شد



فرمانده پایگاه مقاومت المهدی (عج) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی اعلام شد.

منوچهر خلیلی فائزی فرمانده پایگاه مقاومت المهدی(عج) ادار کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با اعلام خبر مذکور گفت: در شرایط خطیر کنونی که استکبار جهانی به هر توطئه ای برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست می زند، مهمترین موضوع تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پرهیز از تفرقه است.

وی افزود: امسال همچون سالهای پیشین، کارکنان آموزش فنی و حرفه ای ضمن اعلام بیعت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را در جهت برگزاری هر چه با شکوهتر آیینهای هفتۀ دفاع مقدس به کار خواهند گرفت.

فرمانده پایگاه المهدی (عج) گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از ابتدا تا انتهای هفته، برگزاری مسابقات فوتبال داخل سالنی،‌ پینگ پنگ، تیراندازی، طناب کشی برخی از برنامه های هفتۀ دفاع مقدس هستند.

برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی



نمایشگاه عکس دفاع مقدس با عنوان حماسه سازان دفاع مقدس در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برپا شد.



منوچهر خلیلی فرمانده پایگاه مقاومت المهدی(عج) گفت: در این نمایشگاه سعی بر این است تا گوشه ای از پایمردیها، حماسه‌ها و فداکاریهای رزمندگان اسلام به نمایش عموم درآید.

خلیلی گفت: تأثیر جلوه های دفاع مقدس در فرهنگ ایران اسلامی نمودی آشکار دارد؛ به طوری که می توان آن را«ادبیات دفاع مقدس» نام نهاد و به تصویر کشاندن حماسه آفرینی ها و ایثارگری های مردان غیور ایران اسلامی، در قالب های گوناگون مانند نمایشگاههای عکس و فیلم نامه و... جملگی سبب ایجاد سبکی نو در تاریخ ادبی و نیز باعث تحوّل و تکامل در فرهنگ حماسی این مرز و بوم خواهد گردید.

فرمانده پایگاه مقاومت المهدی در پایان خاطر نشان کرد که این نمایشگاه تا آخر هفته دفاع مقدس و در ساعات اداری در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در معرض دید عموم خواهد گرفت.