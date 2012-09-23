نخستین دوره لیگ نونهالان فوتبال قم با پیروزی مدعیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور رشد و توسعه فوتبال قم از رده های سنی پایه و در ادامه برنامه ها و اهداف کلان هیئت فوتبال استان قم نخستین دوره مسابقات لیگ رده سنی نونهالان 13 سال قم به همت کمیته جوانان و استعدایابی این هیئت راه اندازی شد.



جدال هشت تیم برای فتح جام قهرمانی فوتبال باشگاه های قم



بر اساس برنامه ریزی انجام شده در کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم، نخستین دوره رقابت های لیگ نونهالان رده سنی زیر 13 سال استان قم با انجام سه مسابقه در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قم آغاز شد.



در حالی که طی دو سال گذشته با راه اندازی پایگاه استعدادیابی این رشته برای کشف و پرورش استعدادهای فوتبال قم تلاش شده است، باشگاه های فعال در فوتبال استان قم با تمام موجودیت خود در رقابت های لیگ نونهالان حضور یافته اند.



با راه اندازی مسابقات لیگ رده سنی نونهالان زیر 13 سال باشگاه های استان قم هشت تیم در این رقابت ها حضور دارند که برای کسب عنوان قهرمانی بازی های خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند، در حالی که بازی ها هفت هفته به طول می‌انجامد.



بعد از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال در سنین 10، 11، 12 و 14 سال و فستیوال مدارس فوتسال در سنین 10، 12 و 14 سال، اوج فعالیت های کمیته جوانان برگزاری لیگ نونهالان 13 سال است که جمع زیادی از علاقمندان به فوتبال را به مجموعه ورزشی تختی قم جذب کرده بود و در هفته نخست سه بازی برگزار شد و در مجموع 11 توپ از خط دروازه ها عبور کرد.



تیم های فوتبال نونهالان آسیا، افشید، پارسا، صبا، شهدای جنت آباد، سینا، هلال مهر و هنگ در این دوره از لیگ قم حضور دارند که هفته نخست این مسابقات با انجام سه دیدار برگزار شد و تیم های صبای قم، هنگ و آسیا موفق به شکست حریفان خود شدند.



نتایج دیدارهای هفته نخست:

آسیا 1- صفر سینا

هنگ 4- صفر بارسا

صبا 5- 1 افشید