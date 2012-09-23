دانشگاه محل رشد و کمال است/ جاذبه باید بر فضای دانشگاه حاکم باشد نه دافعه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به اتفاق علی درویشی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بومهن و وحید پیوندی عضو شورای اسلامی شهر بومهن عصر یکشنبه با امام جمعه شهرهای آبعلی، رودهن، بومهن و پردیس دیدار کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ضمن تقدیر و تشکر از حجت الاسلام توسلی که این نشست صمیمانه در دفتر وی تشکیل شد، گزارش مختصری از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، علمی، پژوهشی و رفاهی واحد رودهن و مرکز بومهن ارائه کرد.

وی گفت: باید در مسائل فرهنگی دانشگاه بیشتر تلاش کنیم و جاذبه حداکثری داشته باشیم تا چهره رحمانی دین مبین اسلام در دانشگاه حاکم شود و با بکارگیری رهنمودهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و تأکید ریاست عالیه دانشگاه فرهاد دانشجو، مبنی بر اسلامی شدن دانشگاه ها، مشکلات فرهنگی با برنامه ریزی منطقی رفع شود.

علیرضا ایرانبخش افزود: پیشنهاد تشکیل شورای آموزش عالی شهرستان، با حضور امام جمعه از برنامه های دانشگاه بوده و در صورت تمایل، در شورای فرهنگی دانشگاه نیز حضور یافته تا بتوان از این رهنمودها در حل مسائل فرهنگی، آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.

سیاستهای کلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در چهار بخش است

وی بیان کرد: سیاستهای کلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در چهار بخش است؛ توسعه و تعمیق ارزشهای اسلامی، ارتقای کیفیت آموزش، افزایش خدمات رفاهی از جمله راه اندازی و توسعه بازارچه دانشجویی با مشارکت خود دانشجویان و توسعه و تعمیق پژوهش و پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت و پاسخگویی منطقی به نیازهای نسل جوان جامعه.

حجت الاسلام توسلی امام جمعه شهرهای آبعلی، رودهن، بومهن و پردیس نیز ضمن خوش آمدگویی، انتصاب علیرضا ایرانبخش به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن را تبریک گفت و برای وی سلامتی و موفقیت از خداوند متعال مسئلت کرد.

حجت الاسلام توسلی گفت: دانشگاه محل رشد و کمال است؛ در اسلام فارغ التحصیل نداریم، در اسلام، از گهواره تا گور دانش آموختن تأکید شده است.

با آسیبهای اجتماعی در جامعه روبرو هستیم

وی ادامه داد: متأسفانه با آسیبهای اجتماعی در جامعه روبرو هستیم، این آسیب در دانشگاه ها می بایست با برنامه ریزی فرهنگی منطقی حل شود و با این جنگ نرم، ماهواره، اینترنت و این هجمه تبلیغاتی که از سوی استکبار جهانی شاهد هستیم، در برابر آن باید خوراک تبلیغاتی صحیح داشته باشیم به ویژه با حساسیت این منطقه که حدود 80 درصد دانشجویان واحد رودهن، ساکن تهران و در مسیر تهران و رودهن رفت و آمد دارند.

امام جمعه رودهن یادآور شد: اینجانب حدود 14 سال با دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی همکاری داشته ام و شناخت نسبی از فضای فرهنگی دانشگاه ها دارم.

وی افزود: خروجی و محصول دانشگاه ها، فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند که در رابطه با این هزینه ای که خانواده ها و دولت می کنند، باید دید خروجی و توانمندی چیست؟ نیاز جامعه برای استقلال کشور به چه میزان تأمین شده و در چه رشته هایی باید سرمایه گذاری کرد.

در برنامه های فرهنگی باید جاذبه داشته باشیم

حجت الاسلام توسلی عنوان کرد: در برنامه های فرهنگی به قول شهید علامه مطهری"ما باید جاذبه داشته باشیم"، اگر برنامه ریزی با جاذبه و با نشاط در دانشگاه حاکم باشد با آسیبهای اجتماعی کمتر روبرو می شویم و دافعه مراحلی دارد که اولویت، جاذبه در اسلام است، جاذبه و دافعه در اسلام و مسائل فرهنگی مهم است و طبق دین مبین اسلام جاذبه باید بر فضای دانشگاه حاکم باشد نه دافعه.

وی اضافه کرد: از روزمرگی و رفع تکلیف باید خارج شده و با شناخت در زمینه های مشاوره، روانشناسی، تعلیم و تربیت اسلامی، مددکاری اجتماعی ... است که می توان روح جدیدی بر فضای دانشگاه حاکم کرد و با رویکرد جنابعالی و تغییراتی که انشاء الله حاصل خواهد شد، شاهد رشد و شکوفایی این واحد دانشگاهی در زمینه های مختلف خواهیم بود و برای موفقیت شما و همکارانتان دعا می کنم.