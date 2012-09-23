اکران فیلمهای حماسی دفاع مقدس در بوستانهای جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری با اشاره به این خبر گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری رشادتهای شهدای دفاع مقدس، فیلمهای حماسی در سرای محلات و بوستانهای این منطقه از جمله ماهور، جانبازان، نغمه و مهران در طول هفته دفاع مقدس پخش می شود.

غفوری به برپایی همایش بزرگ دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران نمونه در فرهنگسرای ولاء اشاره کرد و افزود: به منظور انتقال مفاهیمی همچون ایثار، شهادت و مقاومت به نسل جوان، همایشهایی با عناوین امر به معروف و نهی از منکر، الفبای ایثار، حدیث ایثار، شکوه عشق و ایثار، شهدا و بصیرت و زنان فاطمی در مساجد، مراکز فرهنگی، سرای محلات و پایگاه های بسیج سطح نواحی هفتگانه برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است یادآور شد: مسابقات ورزشی ژیمناستیک، طناب کشی، دوچرخه سواری و دو همگانی در بوستانهای جوادالائمه(ع)، ماهور، پرنیان، نغمه و جانبازان و سراهای محلات برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه های دفاع مقدس در سطح نواحی هفتگانه و ضلع شرق و غرب حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

نمایشگاه های دفاع مقدس در سطح نواحی هفتگانه و ضلع شرق و غرب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران برپا می شود.

برگزاری شب شعر، غبارروبی مزار شهدا، یادواره شهدا، تجلیل از رزمندگان، بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس، نمایشهای خیابانی حماسی، نمایشگاه عکس، ایستگاه های فرهنگی، هویت بخشی به سیمای بصری شهر، بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران، یادواره زنان شهیده و تجلیل از زنان ایثارگر از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است که در این منطقه در طول این هفته اجرا می شود.

برپایی کارگاه آموزشی"بهترینها از دور ریختنی ها" در جنوب تهران

شهرداری منطقه 20 تهران نسبت به برپایی کارگاه آموزشی بهترینها از دورریختنیها برای بانوان سرپرست خانوار این منطقه اقدام کرد.

شهردار ناحیه 2 شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به این خبر گفت: با هدف اصلاح الگوی مصرف وترویج فرهنگ صرفه جویی واستفاده بهینه از مواد دورریختنی، کارگاه آموزشی بهترینها از دورریختنیها برای بانوان سرپرست خانوار این ناحیه در سرای محله جوانمرد قصاب برگزار شد.

عرفان نصرتی افزود: در این کارگاهها، آموزشهایی در خصوص طراحی، ساخت و باز آفرینی اقلام مورد نیاز شهروندان با کمترین هزینه و با استفاده از لوازم دورریختنی موجود در منازل آموزش داده می شود.

وی عنوان کرد: بانوان پس از گذراندن دوره های آموزشی می توانند آثار خود را به جشنواره های بهترینها از دورریختنیها ارائه کنند.

شهردار ناحیه 2 شهرداری منطقه 20 تهران ادامه داد: در راستای ترویج ورزش همگانی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی مسابقه دارت ویژه بانوان این ناحیه در سرای محلات همراه با اهدای جوایز به نفرات برتر برگزار شد.