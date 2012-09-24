شماره جدید "سینما رسانه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشی درباره فیلم "لاله"، نگاهی به طرح اذان تا اذان، نقدی بر دفترچه سیاست‌گذاری معاونت سینمایی، نگاهی به فیلم‌های ساخته شده و کارنامه چهار ساله معاونت، مغول‌های سینمای ایران، نگاهی به فیلم‌های "بوسیدن روی ماه"، "ضد گلوله"، "بی‌خداحافظی"و "برف روی کاج‌ها" از مطالب بخش نخست این شماره از "سینما رسانه" است.

مطالبی باعنوان "خیانت‌های زن و شوهری، جنایت‌های سینمایی"، فیلم‌های ایرانی ساخته شده با موضوع بوسنی، داستانی در سرزمین خون و عسل و مصاحبه با رضا برجی از دیگر مطالب این شماره است.

نگاهی به فیلم "بانو" ساخته لوک بسون، مطلبی درباره فرانسیس فورد کاپولا، ماداگاسکار3، واکاوی اندیشه‌های نظریه پرداز و هنرشناس معاصر مرحوم دکتر محمد مددپور، مصاحبه با دکتر محمد رجبی و بهروز فرنو، در ستایش خداحافظی سیما با جن و پری، مطالبی درباره مجموعه های ماه رمضان، به بهانه پخش سریال عمر فاروق و... مطالب پایانی این شماره محسوب می‌شوند.