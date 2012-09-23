اقدام ضد ایرانی برخی گروهها در آمریکا/ گستردگی حملات سایبری علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه حضور سران جهان در نیویورک با هدف سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی رسانه ها و جریانهای صهیونیستی در آمریکا با هدف تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران مبادرت به برخی اقدامات ضد ایرانی در آمریکا کرده اند.



در این خصوص روزنامه " نیویورک تایمز" چاپ آمریکا از نصب بیلبوردی الکترونیکی در میدان تایمز منهتن و ایستگاه های مترو در مرکز شهر خبرداد که تصاویری از " رابرت لوینسون" عامل سابق اف بی آی را نشان می دهد که به ادعای آمریکا در سال 2007 در جزیره کیش ایران ربوده شده است.

به نوشته این روزنامه، در این بیلبوردها در پیامی از هیئتهای خارجی حاضر در نیویورک خواسته شده است تا از ایران بخواهند برای آزادی این فرد با آمریکا همکاری کند.

دیگر روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " به خبر افتتاح بورس ارز در تهران با هدف کاهش قیمت دلاردر بازار آزاد پرداخت.

خبرگزاری " آسوشیتدپرس " به خبر اظهارات اخیر سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرداخته و به نقل از او نوشت : هرگونه حمله اسرائیل به ایران بدون کمک آمریکا امکان پذیر نیست، لذا در صورت حمله اسرائیل به ایران ما حمله به پایگاه های آمریکا در قطر ، بحرین و افغانستان را مشروع می دانیم.

" گاردین " چاپ انگلیس نوشت تحقیقات کارشناسان دو شرکت"کسپراسکای" و "سیمنتک" نشان می دهد که جنگ سایبری علیه ایران بسیار گسترده تر از آنچه بوده است که تا به حال فکر می شده است به طوریکه بزرگی بعضی از این حملات نشان می دهد که در بعضی از این حملات سایبری علیه ایران، بیش از چند کشور با هم همکاری داشته اند.

" دیلی تلگراف " به درخواست سنای آمریکا از رئیس جمهور این کشور برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران و تاکید سنا مبنی بر اینکه این درخواست به معنای مجوز جنگ علیه ایران نیست نوشت : این درخواست سنا از اوباما و تاکید آن بر خودداری از دخالت نظامی در ایران در حالی صورت می گیرد که در هفته های گذشته نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، دولت آمریکا را برای حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران تحت فشار قرار داده است.