تقویت اقتصاد ملی در خنثی سازی تحریم دشمنان یک اصل راهبردی است

محمود شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه و تکیه بر مزیت ‌های ملی و سامان ‌دادن تولید ملی براساس این مزیت ها و ارتقای بهره ‌وری، پایه ‌های تولید ملی را تقویت خواهد کرد.

وی اظهارداشت: بدون شک برای تحقق این مهم مجلس نهم باید اقتصاد ملی را باز مهندسی و با تکمیل اقدامات انجام گرفته در خصوص طرح تحول اقتصادی، جهت‌ گیری و روش ‌های جدیدی را در بازارهای کسب و کار، پول و ارز و تجارت تدبیر کند تا نه تنها آسیب ‌های اقتصادی برآمده از تحریم را خنثی بلکه به بسترسازی فرصت برای تقویت اقتصاد ملی برآ‌ید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام کار فرهنگی و فرهنگ ‌سازی را از راه ‌های توسعه تولید ملی و تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: به منظور تحقق اهداف شعار سال و منویات رهبری باید مسئولان و آحاد ملت از تولیدات ملی حمایت و استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برطرف شدن مشکل بیکاری و تسریع روند اقتصادی کشور در سایه تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر است، افزود: خرید کالای داخلی و بومی موجب پایداری اقتصاد در کشور و از طرفی باعث تشویق تولید کنندگان می ‌شود.

شکری با بیان اینکه آحاد مردم و مسئولان در تحقق شعار سال باید سهم و نقش خود را به خوبی ایفا کنند، تصریح کرد: سهم مسئولان حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، سهم مردم استفاده از کالای ایرانی و سهم تولید کنندگان عرضه محصولات خوب و با کیفیت است.