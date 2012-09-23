شهادت زندگانی جاودانه یافتن است/ دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران

به گزارش خبر نگار مهر، فرماندار و امام جمعه فیروزکوه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگان این شهرستان و شهردار ارجمند عصر یکشنبه با حضور در خانواده شهدا خلیل ارجمندی، رمضان متو، محمود خلیل ارجمندی، اصغر وشتان و غلام متو، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند و از سوی شهرداری هدایای ویژه ای به آنها اهدا شد.

شهردار ارجمند در این دیدار اظهار داشت: شهادت زندگانی جاودانه یافتن و اوج و عروج تعالی است، شهادت تکامل ایمان و نهایت خلوص قلب‌هاست، شهادت مردن تحمیلی نیست، انتخاب آزادانه و آگاهانه خلوت عاشق و معشوق است.

آنان که در زندان تن اسیرند، از درک تفسیر شهادت عاجزند

اکبر الماسی نیا اضافه کرد: آنان که در زندان تن اسیرند، از درک تفسیر شهادت عاجزند، فقط شهید می ‌تواند شهادت را درک کند وعالم پر از صداست؛ صداهای شیطانی و رحمانی، صداهای شیاطین بازتاب ندارد و در دهلیزهای تاریخ گم می ‌شود، اما آواهای رحمانی فریادهای انسانی و صداهای ملکوتی ماندگار و بی مرگند و صدای شهید صدایی آسمانی و خدایی است

وی گفت: باید این صدای ماندگار را به نسلهای آینده منتقل کنیم و با گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان هرگز از یاد آنها غافل نشویم و با ارج نهادن به خانواده های آنها از امانتشان به خوبی محافظت کنیم، امید است که شهدا نزد خداوند شفاعت همه را کنند.

هشت سال دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران است

شهردار ارجمند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: به فرموده مقام معظم رهبری اگر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد، باید این شور و شوق، این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت کنیم.

وی عنوان کرد: دوران هشت ساله‌ دفاع مقدس به فرموده‌ی مقام معظم رهبری"اوج افتخارات ملت ایران است" و برای حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامه ‌ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.

شهادت مردن تحمیلی نیست، انتخاب آزادانه و آگاهانه خلوت عاشق و معشوق است

الماسی نیا ادامه داد: طوفان جنگ در 31 شهریور ماه 1359، به راه افتاد؛ همچنان که تهاجم در حال تولد بود، حماسه‌ ای برتر از درون فرهنگ و باورهای ژرف ملتی مؤمن سرچشمه می‌ گرفت.

وی تصریح کرد: این حماسه بزرگ "دفاع مقدس" نام گرفت، روز به روز بالنده ‌تر شد و چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن قد علم کرد وهمین کافی بود تا دشمن را متقاعد سازد که در محاسباتش دچار اشتباهی بزرگ شده است .

این مسئول اضافه کرد: تمسک فرماندهان و رزمندگان به فرهنگ ناب اسلامی، الهام گرفتن از باورهای ژرف دینی، اقتدا به سیره جهاد معصومان به ویژه نهضت حرکت آفرین عاشورا، آراسته شدن به ارزشهای پیروزی آفرین اسلامی و امید داشتن به امدادهای غیبی از جمله این ویژگیها بوده اند.

وی گفت: استفاده قابل قبول از سلاح تبلیغات و نیز هنر و ادبیات برای خنثی کردن تهاجم تبلیغاتی دشمن و افزایش روحیه رزمندگان را باید از ویژگیهای دفاع مقدس برشمرد که از عوامل مهم معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، ارزشهای اسلامی است که رزمندگان اسلام به آنها پایبند بودند.

دفاع در قانون طبیعت یکی از اصول استوار بقا و حفظ شرافت انسانهاست

شهردار ارجمند افزود: دفاع در قانون طبیعت یکی از اصول استوار بقا و حفظ شرافت انسانهاست که در میان تمام دفاعیاتی که توسط انسان در برابرهجومهای گوناگون صورت می‌ گیرد، مقدسترین و با ارزشترین آنها دفاع از عقیده است و بدون شک دوران هشت ساله دفاع مقدس برهمین اساس است.

وی تأکید کرد: گرامیداشت آن رشادتها و شهادتها همچون نسیم معطری است که بار دیگر عطر دل انگیز آن لاله های بهشتی را به مشام جان زمینیان می ‌رساند و پرتو هدایتی از کهکشان روشن آن حماسه‌ سازان را، فرا راه رهروان و آیندگان قرار می ‌دهد، این کار در گرو حمایت بی دریغ و همکاری همه کسانی است که میراثدار افتخارات گذشته و پاسدار اعتبارات امروز و خواستار انتظارات آینده‌اند.