تظاهرات گسترده مردم اسپانیا علیه سیاستهای اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مردم شهر مادرید برای برگزاری تظاهرات گسترده در روز سه شنبه در اعتراض به کاهش هزینه ها که 9 ماه پیش توسط دولت مطرح شد، آماده می شوند.

پیش بینی می شود که معترضان در این تظاهرات که به دعوت گروههای مختلف سازماندهی شده است، کنگره اسپانیا را احاطه کرده و با پلیس درگیر شوند.

همچنین بیش از هزار و 350 پلیس ضد شورش دوشنبه شب به حالت آماده باش در می آیند و با ایجاد ایستهای بازرسی مانع پیشروی معترضان به نزدیکی کنگره خواهند شد.

دولت اسپانیا میزان ریاضتها را در سال آتی 38 میلیارد و 956 میلیون یورو و در سال 2014 مبلغ 50 میلیارد و 75 میلیون یورو اعلام کرده است.

پیش بینی می شود که بر اساس این طرح تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال 2013 حدود 0.5 درصد کاهش یابد، اما در سال 2014 حدود 1.2 درصد به خاطر بهبود مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و اصلاحات ساختاری افزایش یابد.

بدین ترتیب کسری بودجه اسپانیا در سال آتی 4.5 درصد تولیدات ناخالص داخلی و در سال 2014 به 2.8 درصد می رسد.

این طرح پس از آنکه "ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد این بانک هرگونه اقدام غیرمتداولی را برای کاهش فشار بر بازار انجام می دهد، اعلام شد.

دولت "ماریانا راخوی" پس از روی کار آمدن در دسامبر گذشته با چالشهای اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند و در تلاش برای کاهش کسری بوجه به 5.3 درصد در پایان سال 2012 است.