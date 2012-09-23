شورای اسلامی شهر سمنان از فعالیت های مثبت فرمانداری حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم شجاعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار سمنان در محل فرمانداری این شهر ضمن تاکید بر حمایت شورای اسلامی شهر از فعالیت های مثبت فرمانداری، گفت: مجموعه ویژگی های موجود در فرماندار جدید امیدبخش خدمت رسانی بیش از پیش به مردم است.

وی با اشاره به جلسات فرماندار با نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی و برخی از وزرا و معاونین آن ها، ابراز امیدواری کرد: با همکاری شورای اسلامی شهر و دیگر نهادهای مسئول شهری، گام های مثبتی در جهت پیشرفت و تعالی شهر برداشته شود.

شجاعی از اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر برای همکاری با فرمانداری خبر داد و گفت: شورای شهر از فعالیت های فرمانداری حمایت خواهد کرد.

عدم تعامل میان دستگاه های اجرایی به ضرر مردم است

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان بر تداوم همکاری شورای اسلامی شهر و فرمانداری سمنان تاکید کرد و گفت: عدم تعامل میان دستگاه های اجرایی مستقیما به ضرر مردم تمام خواهد شد.

وی با ارائه گزارش مختصری از وضعیت شورای اسلامی شهر، بر نقش ابتکار عمل در رفع مشکلات شهر تاکید کرد.

شجاعی توجه به امور بانوان و جوانان شهرستان را مهم دانست و خواستار مساعدت فرمانداری در بسترسازی و ساماندهی مراکز فرهنگی-تفریحی ویژه بانوان شد.

آب و راه از مشکلات اساسی شهر سمنان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد، تا با همکاری شورای شهر، شهرداری و فرمانداری و نیز دیگر دستگاه های اجرایی مشکلات شهر سمنان هرچه زودتر برطرف شود.

عباس قادری همچنین مشکلات آب و راه را از مشکلات اساسی شهر و استان سمنان برشمرد و افزود: باید با تلاش و همدلی همه مسئولان استان این مشکلات رفع شود.

تشکیل کمیته های تخصصی به منظور پیگیری روند اجرای طرح ها در سمنان

سخنگوی شورای اسلامی شهر سمنان نیز در ادامه این جلسه، ابراز امیدواری کرد: فرمانداری در فعالیت های خود، مجموعه ای موفق و در کنار سایر دستگاه ها در خدمت مردم باشد.

محمد طاهریان با اشاره به فعالیت های انجام شده در مدت کوتاه انتصاب فرماندار، حسن ارتباط مجموعه فرمانداری با دستگاه هایی چون استانداری را امتیازی مثبت در جهت خدمت رسانی به مردم دانست.

این عضو شورای اسلامی شهر سمنان با بیان برخی مشکلات و مطالبات مردمی، پیشنهاد کرد به منظور پیگیری روند اجرای طرح ها، کمیته های تخصصی تشکیل شود که به طور مستقیم مسئول پیگیری این موارد باشند.

تشکیل ستاد "جذب سرمایه گذاری"در سمنان

وی همچنین با اشاره به تلاش های شهرداری به منظور جذب سرمایه و مشکلات پیش روی این امر پیشنهاد کرد تا ستادی تحت عنوان "ستاد جذب سرمایه گذاری" تشکیل شود و فرمانداری به احصای وظایف این ستاد بپردازد.

طاهریان با بیان این که تعامل فرمانداری با دستگاه های اجرایی بیش از سایر دستگاه هاست، خواستار تمرکز تصمیم گیری در ارتباط با موارد پیش گفته در فرمانداری شد.

آب حلال بسیاری از مشکلات دیگر در سمنان

دیگر اعضای شورای اسلامی شهر سمنان، ریشه ای ترین مشکل استان سمنان را مشکل آب عنوان کرد و افزود: با حل شدن مشکل آب در سمنان بسیاری از مشکلات دیگر حل می شوند.

نیره قادری، بومی بودن فرماندار و تجربه مفید وی در دستگاه های اجرایی چون استانداری را فاکتوری مهم در حل معضل آب در سمنان عنوان و تصریح کرد: مجموعه فرمانداری در فعالیت های خود توفیق خوبی داشته است.

مهاجرت افراد غیربومی به سمنان از جمله آسیب های فرهنگی

دیگر عضو شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این نشست به بیان دغدغه های فرهنگی شورای اسلامی شهر پرداخت.

صدیقه بیگم شجاعی با بیان اینکه استان سمنان در بسیاری از وجوه آموزشی، امنیتی، تدین، تعصبات دینی و حجاب، در جایگاه مطلوب تری نسبت به سایر استان ها قرار دارد، مهاجرت افراد غیربومی به استان را از جمله آسیب های فرهنگی استان عنوان کرد.

وی، بیشترین واردات فرهنگی به استان را از طریق دانشجویان عنوان کرد و ضمن نامطلوب دانستن اقدامات نهادهای مسئول فرهنگی در دانشگاه ها گفت: در بسیاری از زمینه های فرهنگی، چه در دانشگاه ها و چه در شهر، شاهد کم توجهی مسئولین امر هستیم.

امنیت شهروندان و مشکلات حاکم بر برخی مکان های عمومی سمنان

عضو شورای اسلامی شهر سمنان با اشاره به برخی از کاستی های امنیتی-اخلاقی در پارک ها گفت: مشکلات و فضای حاکم بر برخی مکان های عمومی امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین با ابراز ناخرسندی از عدم تطابق بودجه و فعالیت های فرهنگی دستگاه ها، مجموعه اقدامات فرهنگی را ناکافی ارزیابی کرد و خواستار همکاری و پیگیری فرماندار در جهت تحقق چشم اندازهای فرهنگی سمنان شد.

قادری اصلاح زیرساخت ها، بسترسازی مناسب، ایمن سازی محیط، توجه به دغدغه های فرهنگی و مورد مطالبه قرار دادن نیازمندی های فرهنگی اجتماع را عاملی مهم در کاهش مشکلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: توجه به مسئله فرهنگ، اساس توسعه پایدار است.

آسیب پذیری جدی سمنان در حوزه های مختلف در ناهماهنگی نهادهای مسئول

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر در ادامه این نشست طی سخنانی ضمن تاکید بر نقش محوری فرمانداری در هماهنگی دستگاه ها، عدم همانگی میان نهادهای مسئول را موجب آسیب پذیری جدی شهر در حوزه های مختلف دانسته و خواستار عنایت ویژه ی فرمانداری به این مسئله شد.

سیف الله همتی همچنین با اشاره به نقش موثر فرمانداری در اخذ اعتبار و بودجه شهرستان، عدم بهره مندی مجموعه شهرداری از درآمدهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در صورت عدم حمایت از شهرداری در درآمدزایی خدمات رسانی این نهاد با چالش مواجه خواهد شد.



همتی ادامه داد: شورای اسلامی شهر سمنان در جهت تحقق این مهم آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط را دارد.

اولویت توفیق خدمت به مردم بر عبادت شخصی

فرماندار شهرستان سمنان نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از توجه شورای اسلامی شهر به مسائل و مشکلات، حضور خود در فرمانداری را تغییر سنگر خدمت عنوان کرد و با اشاره به اولویت توفیق خدمت به مردم بر عبادت شخصی افزود: همه تلاش ما بر آن است که خدمتگزار مردم باشیم.

حسن سعدالدین جایگاه شورای اسلامی شهر را بسیار رفیع ارزیابی کرده و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر در زمینه های زیر بنایی شهر صاحب نظرند.

خدمت به مردم به دور از خط و خطوط سیاسی و در جهت هدفی واحد

وی با بیان این نکته که همدلی و همکاری میان همه مسئولین عامل موفقیت شهر و استان است گفت: باید به دور از خط و خطوط سیاسی و جناحی و در جهت هدفی واحد با تفکر بسیجی به مردم خدمت کنیم.



سعدالدین به تشریح وضعیت برخی پروژه های عمرانی شهرستان و استان پرداخت.



فرماندار سمنان با تاکید بر حساسیت فرمانداری بر مباحث فرهنگی، از اقداماتی چون احداث یک قرارگاه فرهنگی در راستای ساماندهی وضعیت فرهنگی شهرستان خبر داد.



وی در پایان همکاری های دوجانبه فرمانداری و شورای اسلامی شهر را امری مهم در پیشبرد اهداف کلان شهری دانسته و مساعدت شورای شهر را در این مسیر خواستار شد.