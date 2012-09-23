به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینکه با گذشت کمتر از هفت سال از چشم انداز1404 به رتبه اول علمی در منطقه رسیدیم، اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که نخبگان و اندیشمندان ایرانی توانسته‌اند با استفاده از دانش بومی به اوج علم دست یابند و این رشد علمی سبب شده تا با گذشت کمتر از هفت سال از چشم انداز 20 ساله به رتبه نخست علمی در آسیای جنوب غربی برسیم.

وی ادامه داد: اگر در آمار مشاهده کنید شاهد آن خواهید بود که قبلاً روسیه در منطقه رتبه نخست در بخش علمی را به خود اختصاص داده بود، اما با گذر زمان و با رویکرد چشم انداز 20 ساله 1404 توانستیم کرسی اول علمی را در منطقه از آن خود کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان یادآور شد: تولید دانش بومی، ارتقای فعالیت‌های علمی و ایجاد افق‌های بلند از جمله گزینه‌های رسیدن به تعالی در سمت پیشرفت و توسعه است.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اعلام این مطلب که رشد خوبی در مخابرات داشته‌ایم، گفت: کارشناسان و پژوهشگران اعلام کرده‌اند که شرکت مخابرات در بخش خصوصی رشد خوبی داشته است که این رشد را می‌توان مدیون منویات رهبر معظم انقلاب با تدوین چشم انداز 1404 بود.

رشد بیش از 200 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در اصفهان



فضل الله زمانی نیز در مراسم تودیع خود از سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات استان اصفهان در سخنانی گفت: 2 هزار و 30 روز از خدمتم در شرکت مخابرات استان اصفهان می‌گذرد و در این دوره خدمت توانسته ایم با همیاری و همکاری کارمندان این شرکت رتبه‌های خوبی را در سطح استان و کشور کسب کنیم.

وی در ادامه با اشاره به رتبه‌های کسب شده افزود: رتبه اول استان‌ها در سال 86، رتبه برتر در بخش ICT ، ارائه 25 خدمت مخابراتی و بیش از 60 سرویس ارزش افزوده از جمله افتخاراتی است که در این چند ساله توسط شرکت مخابرات استان اصفهان کسب شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به ضریب نفوذ تلفن همراه از سال 85 تا 91 اظهار داشت: در سال 85 به ازای هر 100 نفر 27 نفر دارای خطوط همراه اول بودند در حالیکه این ضریب نفوذ در سال 91 از هر 100 نفر به 83 نفر دارای تلفن همراه شرکت همراه اول هستند رسید که رشد 209 درصدی را نشان داد.

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته تا کنون تعداد 8 هزار و 650 طرح با اعتباری افزون بر 439 میلیارد تومان در شرکت مخابرات تقدیم مردم شده است.

زمانی در پایان صحبت‌های خود گفت: به قطع یقین می‌توانم قول دهم که از میان مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان به تعداد استان‌های کشور مدیر مجرب معرفی کنم که این مسئله قابلیت‌های اصفهان در بخش تکنولوژی و علمی را نشان می‌دهد.

تدوین استراتژی شرکت مخابرات برای خصوصی سازی



حسین کشایی مدیر عامل جدید مخابرات استان اصفهان در صحبت‌هایی گفت: کارشناسان مخابرات قبل از اینکه خود را مهندس بدانند یک هنرمند معرفی می‌کنند، زیرا با ایجاد فضای سایبری شرایط تبادل اطلاعات را در برای شهروندان فراهم می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: این مهندسان در شرکت مخابرات در صدد هستند تا استراتژی این شرکت را ترسیم کنند تا بتواند در ادامه راه خصوصی سازی قوی‌تر و بهتر قدم بردارد.