کیروش پیش از شروع دیدار سپاهان - پرسپولیس وارد ورزشگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال که برای تماشای دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس به اصفهان آمده بود، نیم ساعت مانده به آغاز بازی وارد ورزشگاه فولادشهر اصفهان شد.

کیروش پس از ورود به ورزشگاه فولادشهر در جایگاه ویژه این ورزشگاه مستقر شد و مشغول آنالیز تمرین دو تیم سپاهان و پرسپولیس شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال پیش از آغاز بازی در پاسخ به درخواست برخی خبرنگاران رسانه های گروهی که از او تقاضای مصاحبه داشتند، عنوان کرد: که امروز روز بازی باشگاهی است و بعد از این بازی با خبرنگاران رسانه ها مصاحبه می کنم.