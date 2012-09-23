هجمه به مقدسات اسلام به دلیل بی منطقی مستکبران است

حجت الاسلام یدالله سراج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حق همیشه با عقل و منطق در مقابل باطل به میدان می آید و هیچ وقت باطل را مورد توهین قرار نداده است، اما باطل بدون منطق و با حربه تحقیر بر حق می تازد، این بار باطل ضرباتی که از ناحیه عقل و منطق و حقیقت حق خورده با خشم تمام به میدان آمد که ضربه ای را وارد کند تا بر همه ابعاد که متضرر شده جبران کند.

وی که 17 سال در فیروزکوه امام جمعه بوده است، بیان داشت: باطل یک حرکت بیداری اسلامی در جهان اسلام دیده که آینده خود را در خطر می بیند، از طرفی در ممالک غیر اسلامی به اصطلاح امروز دنیای مترقی است یک نگاه واقع بینی و حقیقت جویی پیدا شده است که می خواهد در مسیر باطل که سالها دامنگیرش بوده دیگر ادامه ندهد و به اسلام ناب روی آورد.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه ادامه داد: این خطر بزرگی است برای جهان باطل، بر همین اساس استکبار(آمریکا واسرائیل) که فرماندهی جبهه باطل را به عهده دارد، می بیند که زنگ خطر به صدا در آمده و این قضیه را به خوبی درک می کند که ضربات از ناحیه اسلام ناب و حاکمیت مکتب امامت است.

هدف از ساختن فیلم ضد اسلامی این است که حقیقت را از مدار واقعی منحرف کنند

وی عنوان کرد: آمریکا چون خود را در خطر دید فیلمی را تدارک دید تا حقیقت را از مدار واقعی اش منحرف کند و حقیقت جویی ملتها را نیز کمرنگ کند که خوشبختانه ضرر متوجه استکبار و جبهه باطل شده است.

حجت الاسلام سراج اضافه کرد: امام سجاد(ع) می فرمایند:"خدا را شکر که خداوند دشمنان ما را احمق قرار داده" و این قضیه مصداق بارز حماقت استکبار است، عکس العملی را که خود در انتظار آن بودند گرفتند و مغلوب ساختن جبهه حق را در رؤیاهایشان داشتند که رؤیایی بیش نبوده است.

وی در پایان اظهار داشت: نقشه های دشمنان اسلام را دنیای اسلام به خصوص مأموران و پیروان مکتب امامت نقشه بر آب کردند که به همین زودی باید شکست استکبار به دست اسلام را جشن بگیریم و روز به روز برعصمت پیامبر اسلام(ص) و مکتب امامت افزون خواهد شد و این وعده بر حق الهی است.