ارتباط پروژه ماهان با قرارداد ترکمانچای/ خلع ید پیمانکار پل ذعالچال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: متاسفانه قرارداد منعقده قبلی شهرداری با شرکت ماهان، یکطرفه بوده و هیچ عایدی مفیدی برای شهروندان نداشته است.

وی اظهار داشت: قدرالسهم شهرداری در پروژه ماهان تنها 50 درصد بوده که این قرارداد مورد انتقاد بنده به عنوان شهردار جدید قرار گرفته است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه با رایزنی های صورت گرفته و تغییرات اجمالی قدرالسهم شهرداری از 50 به 60 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: به زودی قرارداد جدید در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا اجرایی شود.

عبوری با بیان اینکه در روزهای آینده اخبار خوبی برای احداث شهربازی به اطلاع شهروندان می رسد، افزود: قرار است پروژه شهربازی ساری توسط سرمایه گذار بخش خصوصی معتبر در مرکز استان به زودی اجرایی شود.

شهردار ساری همچنین از خلع ید پیمانکار پروژه زیرگذر ذغالچال در روزهای اخیر خبر داد و گفت: به زودی مشاور جدید انتخاب و ظرف دو هفته آینده پروژه فوق قابلیت اجرایی پیدا می کند.

عبوری همچنین با اذعان به نامناسب بودن سرویس بهداشتی های سطح شهر، اظهار داشت: به واسطه اینکه مدیریت پارکها متمرکز نبوده، وضعیت سرویس های بهداشتی مناسب نیست که قصد داریم در روزهای آتی نسبت به آغاز نوسازی و بازسازی سرویس های بهداشتی پارک ها و سطح شهر صورت دهیم.

اطلاع رسانی نظام جدید آموزشی از سوی آموزش و پرورش

یک کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به نگرانی خانواده ها نسبت به فرزندانشان به دلیل مشخص نبودن وضعیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، خواستار اطلاع رسانی دستگاه تعلیم و تربیت استان نسبت به نظام جدید آموزشی دوره ابتدایی از طریق رسانه ها شد.



سید محمد آقامیری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا اظهار داشت: هم اکنون نظام آموزشی جدید از سوی بسیاری از خانواده ها کنگ بوده که ضروری است آموزش و پرورش نسبت به اطلاع رسانی بیشتر به خانواده ها اقدام کند.



وی افزود: تفکیک جنسیتی، تامین هزینه ایاب و ذهاب و تحصیل دانش آموزان، از جمله دغدغه های امروز خانواده ها در عرصه تعلیم و تربیت است.



این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه مشکلات دستگاه تعلیم و تربیت با تغییر نظام های آموزشی و نامگذاری های جدید رفع نمی شود، تصریح کرد: باید نگرانی خانواده ها در مقولات آموزشی به صورت کلی و هدفمند رفع شود.



وی با بیان اینکه دانش آموزان باید با فعالیت های شورایی آشنایی پیدا کنند، یادآور شد: ضروری است که جهت آشنایی بیشتر این افراد در روز دانش آموز همایشی برای دانش آموزان از سوی شهرداری و شورا صورت دهیم.



آقامیری همچنین با اشاره به 16 آذر روز دانشجو، گفت: برای اینکه دانشجویان خواسته های خود را به اعضای شورا بازگو کنند ضرورت دارد تعدادی از دانشجویان در یکی از جلسات شورایی حضور یابند.



وی در ادامه با بیان اینکه مازندران رتبه دوم تعداد بقاع متبرکه و امامزادگان کشور را دارد، افزود: باید شهرداری و شورای شهر ساری با برنامه ای هدفمند نسبت به تبدیل امامزادگان ساری به قطب های فرهنگی و هنری شهر اقدام کنند.



آقامیری همچنین خواستار جدیت بیشتر نهادهای غیردولتی نظیر شهرداری به منویات رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی شد و گفت: شهرداری و شورای شهر ساری باید در جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها جدیت داشته باشند.



شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.