ساختار مخابرات با مرکززدایی از تهران باید بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر پور رنجبر ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان مقوله اطلاعات در بخش تکنولوژی را مورد بحث قرار داد و اظهار داشت: قسمت اطلاعات در تکنولوژی که همیشه در انزوا به سر می‌برد به معنای کشف شهود و معرفت است که اگر بتوانیم آن را بدست آوریم قادر خواهیم بود سوار بر تکنولوژی به جلو رویم و IT را به سمت توسعه پیش بریم.

وی با تکیه بر صحبت‌های پیشین خود در رابطه با ماهیت خصوصی سازی افزود: شرکت مخابرات یکی از دارایی‌های کشور است و وقتی پای مردم به میان می‌آید باید کار را به خود آنها سپرد و این مسئله موجب می‌شود تا تغییر ساختاری که در اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است به نحو احسنت اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: موضوعی که بخش خصوصی از ما می‌خواهد اصلاح این نگاه است که دارایی‌های کشور را هدفمند کنیم تا این دارایی‌ها در دست مردم که صاحبان واقعی آن هستند قرار داده شوند.

وی با اعلام این مطلب که خدمات مخابرات محدود است، گفت: به گفته اکثر کارشناسان داخلی و خارجی خدمات مخابرات ایران محدود است و من این مسئله را به طور قطع قبول دارم.

تکنولوژی از هیچ ملتی جدا نیست

پور رنجبر در باره خصوصی سازی شرکت مخابرات اظهار داشت: بحث خصوصی سازی در کشور تنها در حد شعار و حرف نیست بلکه عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در راستای عمل به چشم انداز 1404 و حرکت در بخش خصوصی یا همان عمل به اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: تعدادی از تکنولوژی‌های روز با در نظر گرفتن معیار افقی بودن آن محوری هستند تا دیگر تکنولوژی‌ها بر آن سوار شوند که تکنولوژی IT جز این تکنولوژی‌ها است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین تصریح کرد: کلمه IT بر گرفته شده از ترکیب جملات اطلاعات و تکنولوژی است ولی هیچ‌گاه دیده نشده که مقوله اطلاعات در کشور و یا در نهادی به و صورت جدی دنبال شود.

وی با اذعان بر اینکه هیچ ملتی نمی‌تواند از موضوع تکنولوژی IT دوری کند، گفت: با توجه به خصوصیتی که IT در کشور دارد می‌توان باور داشت که اکثر ظرفیت‌ها با استفاده از تکنولوژی IT در حال حرکت هستند و بدون این مقوله توان حرکت به سمت پیشرفت و توسعه را ندارند.

پور رنجبر عنوان کرد: سیاست‌مداران و اقتصاد دادنان اعتقاد دارند که ملت‌ها در حال توسعه هستند و در غیر این صورت با تهدید روبرو می‌شوند به همین منظور باید در نظر داشت که ما نقطه‌ای به نام قناعت و یا ایست در پیشرفت نداریم و باید هر روز به سطح بالای توسعه دست پیدا کنیم.

رشد مشارکت مردم پس از خصوصی سازی

وی افزود: ساختار مخابرات باید بهبود پیدا کند، یکی از عواملی که می‌تواند در این امر موثر باشد مرکز زدایی از تهران به سمت تمامی استان‌ها است و به این منظور سعی شده تا از تمامی استان‌ها در شرکت مخابرات در سمت‌های مختلف حضور پیدا کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به اینکه برخی سوال می‌کنند که سهام مخابرات در دست چه کسانی است، گفت: برخی اعتقاد دارند که سهام شرکت مخابرات در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد، اما باید یادآور شوم که این سهام به ترتیب نزد دولت (20 درصد)، سهام مردمی عدالت (20 درصد )، بورس و کارکنان (10 درصد)، ارتباطات سیار (10 درصد)، بانک سینا و پارسیان به تفکیک هر کدام 10 درصد و مابقی که کمتر از 25 درصد می‌شود نزد شرکت مخابرات است که در آینده برای تحقق هرچه بیشتر خصوصی سازی قصد داریم تا سهام باقی مانده نزد مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی اظهار داشت: هنگامی که شرکت مخابرات در راستای تحقق اصل 44 قدم برداشت مشارکت مردم 25 درصد افزایش پیدا کرد.