به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌اله خوشبختی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران در حال حاضر در 30 کنوانسیون بین‌المللی دریایی عضو است که از جمله می‌توان به کنوانسیون stcw اشاره کرد که در خصوص مدارک آموزشی و گواهی‌نامه‌های دریانوردان فعالیت دارد.

وی به وضعیت ایران در این کنوانسیون اشاره کرد و افزود: از ابتدای عضویت ایران در این کنوانسیون، تاکنون بیش از 249 هزار مدرک برای بوشهری‌ها صادر شده است که به طور متوسط سالانه 22 هزار مورد در استان بوشهر انجام شده است.

معاون طرح و توسعه اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در کل کشور 125 هزار دریانورد با مدرک معتبر مشغول به فعالیت هستند.

سهم 31 درصدی استان بوشهر در گواهی‌نامه‌های دریانوردی

وی از فعالیت هفت مرکز صدور گواهی‌نامه‌های دریایی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان شهریور امسال 826 هزار مدرک دریانوردی از این مراکز صادر شده است که سهم استان بوشهر 31 درصد بوده است و از این لحاظ دارای رتبه اول در کشور است.

خوشبختی به مراکز آموزشی دریانوردی در کشور اشاره کرد و افزود: 61 مرکز آموزشی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که همه این مراکز در بخش خصوصی هستند و همه دوره‌های مورد نیاز را بر اساس استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌کنند.

وی به فعالیت 14 مرکز آموزشی دریانوردی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با 12 پزشک معتمد برای صدور کارت سلامت دریانوردان قرارداد بسته شده است که یک پزشک ناظر نیز بر فعالیت این پزشکان نظارت عالیه را انجام می‌دهد.

معاون طرح و توسعه اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به فعالیت‌های فناوری اطلاعات بنادر و دریانوردی بوشهر اشاره کرد و گفت: سیستم جامع دریایی از چهار سال پیش پیاده‌سازی شده که دارای 12 ماژول است که دارای بخش‌ها و فعالیت‌های مختلفی است.

وی اضافه کرد: دریانوردان می‌توانند با استفاده از این سیستم یک پارچه همه کارهای خود را دنبال کنند و در صورتی که در استان دیگری حضور دارند نیز نیازی به حضور در بوشهر برای تمدید یا صدور گواهی‌نامه خود ندارند.

ایجاد مراکز جدید آزمون در شمال و جنوب استان بوشهر

خوشبختی از تعویض گواهی‌نامه‌های با فرمت قدیمی بر اساس جدیدترین پیشرفته‌ترین کارت‌ها از لحاظ امنیتی خبر داد و گفت: این کار از ابتدای امسال آغاز شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم امسال 30 درصد گواهی‌نامه‌ها را بتوانیم تعویض کنیم.

وی اظهار داشت: افرادی که گواهی‌نامه‌های قدیمی دارند با مراجعه به پست یا مراکز آموزشی مدارک خود را تحویل دهند و گواهینامه‌های جدید دریافت کنند و گواهینامه‌های قدیمی که دارای بیش از یک‌سال اعتبار هستند، نیازی به حضور در دوره های بازآموزی ندارند و سریع برای انها گواهینامه جدید صادر می‌شود.

معاون طرح و توسعه اداره‌کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر به برنامه‌های اینده این معاونت اشاره کرد و افزود: اصلاح استانداردها و قوانین مربوط به اموزش‌ها و صدور گواهی‌نامه‌ها از طرح‌هایی است که برای آن برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین تلاش داریم با ایجاد مراکز جدید برگزاری آزمون در شمال و جنوب استان، شرایط را برای صدور گواهی‌نامه در این مراکز ایجاد کنیم و در گناوه برای شمال استان و در کنگان برای جنوب استان مراکزی مورد نظر داریم که آزمون‌ها در آن برگزار خواهد شد.

خوشبختی به ظرفیت بالای کابخانه این اداره کل اشاره کرد و افزود: در این کتابخانه در حال حاضر بیش از هفت‌هزار جلد کتاب فارسی و 700 کتاب لاتین و 450 پروژه تحقیقی با موضوع بنادر و دریانوردی نگهداری می‌شود که محققین و پژوهشگران این عرصه می‌توانند از آن استفاده کنند.