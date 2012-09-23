شورای راهبردی توسعه پایدار شهرستان گرمسار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم گرمسار وآرادان در مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در شورای راهبردی توسعه پایدار این شهرستان با اشاره به وجود قابلیت ها و فرصت ها در شهرستان های گرمسار وآرادان، اظهار داشت: این شهرستان ها با موانع و مشکلات بنیادی مواجه هستند.

غلامرضا کاتب تصریح کرد: علیرغم تلاشهای موثر صورت گرفته در سه دهه گذشته نظام در این منطقه، مردم منطقه آنچنان که شایسته است نتوانسته اند جایگاه خود را در توسعه به دست آورند و قطب بودن خود را در حوزه های متعدد نشان دهند.

وی افزود: نخبگان شهرستان ها سعی دارند با تشکیل شورای راهبردی توسعه پایدار گرمسار، آرادان و ایوان کی در آینده گام های اساسی و اثربخشی را در عمران، آبادانی و توسعه همه جانبه شهرستان ها بر دارند.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس، شرط توفیق در این مسیر را توکل بر خداوند، اتحاد، همدلی، هم اندیشی و هم افزایی مستمر نخبگان و مسئولان و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: بنابر این، اساسنامه شورای راهبردی با هدف بهره گیری از افکار، اندیشه ها و تجارب ارزنده مسئولان و نخبگان در تمام ابعاد است.

سرپرست فرمانداری گرمسار نیز در این جلسه بیان داشت: برنامه های تهیه شده در این شورا بیشتر جنبه مشاوره دارد و با تشکیل کمیته ها کارها از طریق ادارات پیگیری خواهد شد که لازمه آن هماهنگی و پیوستگی برنامه ها با یکدیگر است.

حمیدرضا محمدیان با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمینی در استان در حال تهیه است، گفت: لذا باید نظرات و پیشنهادات مبتنی بر علم و نیازهای مردمی به استان و جلسات استانی ارائه شود تا اعتبارات آن نیز تخصیص یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گرمسار نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در نگاه استانی به سند چشم انداز، سهم شهرستان گرمسار در تحقق اهداف، مهم و اساسی است، گفت: این شهرستان با عنایت به قابلیت ها و امکانات و فرصت های موجود برای دستیابی به توسعه بلند مدت در منطقه نیازمند کار عملیاتی با برنامه ریزی مناسب هستیم.

مصیب عباسی گفت: در مسیر توسعه پایدار و آینده نگر، موقعیت شهرستان های گرمسار، آرادان و ایوان کی در ارتقاء معدل استان، منحصر به فرد است.

دبیر شورای راهبردی توسعه پایدار گرمسار تصریح کرد: قابلیت ها و امکانات طبیعی، معدنی و زراعی، صنعتی و فرا صنعتی و گردشگری بستر را برای توجه بیشتر مسئولان به این منطقه به عنوان قطب توسعه دهنده به وجود آورده است.

وی یادآور شد: شورای راهبردی توسعه گرمسار دارای هشت کمیته از جمله فرهنگ و ایثار، کمیته آموزش و تحقیقات، کمیته اجتماعی، کمیته زیر بنایی، بهداشت و درمان، کمیته کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته رشد الکترونیک است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار همچنین از برگزاری همایش چشم انداز گرمسار 1404 در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار در آذرماه امسال خبر داد.

عباسی تصریح کرد: با توجه به نام گذاری سال 1391 به نام" تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری و برای تحقق منویات معظم له، برگزاری همایشی در این زمینه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان تصویب و برگزاری آن به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار افزود: این همایش با محورهای توسعه شهر و روستا، توسعه پایدار، محیط زیست، منابع طبیعی (معدن،خاک، آب و ...) و تنوع زیستی، مبانی دینی حمایت از کار و سرمایه، مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و تولید برگزار می شود.

وی، آگاهی بخشی و ارتباط با صنعت و جامعه، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سرمایه گذاری، اشتغال امنیت شغلی و بهره وروی، فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی و بخش خصوصی و تشکل های غیر دولتی و نقش آن در تولید و مصرف را از دیگر محور های این همایش عنوان کرد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند با توجه به محورهای همایش حداکثر تا پایان مهر ماه نسبت به ارسال مقالات از طریق وب سایت همایش به آدرس WWW.garmsar1404.irویا از طریق پست به آدرس گرمسار، میدان انقلاب اسلامی، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، حوزه معاونتپژوهش و فن‌آوری، دبیرخانه همایشاقدام نمایند.