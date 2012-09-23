  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

کاتب در گفتگو با مهر:

سفر مرادی به نیویورک تفحص از معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به تاخیر انداخت

سفر مرادی به نیویورک تفحص از معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به تاخیر انداخت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سفر آقای بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیویورک بررسی درخواست آقای اسدی برای تحقیق و تفحص از این معاونت مطرح نشد.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌هاو سایر منابع مالی و پولی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و توسط اعضا رد شد.

وی همچنین تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز،طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نیزدر دستور کار کمیسیون قرار گرفت که این طرح در کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سفر آقای بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیویورک بررسی درخواست آقای اسدی برای تحقیق و تفحص از این معاونت مطرح نشد.
 

کد مطلب 1703343

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