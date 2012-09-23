غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌هاو سایر منابع مالی و پولی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و توسط اعضا رد شد.

وی همچنین تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز،طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نیزدر دستور کار کمیسیون قرار گرفت که این طرح در کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سفر آقای بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیویورک بررسی درخواست آقای اسدی برای تحقیق و تفحص از این معاونت مطرح نشد.

