جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در مراسم افتتاحیه جشنواره امام رضا(ع) که صبح یکشنبه دوم مهر سال جاری در محل سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد با اشاره به کرامات بی‌پایان امام رضا (ع) و ائمه اطهارعلیه السلام، گفت: برگزاری این همایش ها از نعمات الهی است که باید قدر این نعمات را بدانیم به ویژه وجود آقا امام رضا (ع) برکتی بی پایان برای این مملکت است.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: تا کنون بیش از 82 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده و این عدد در جشنواره سال گذشته حدود 64 اثر بود.

وی در خصوص مجموعه برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا (ع ) در استان کرمانشاه گفت: این همایش همانند سنوات گذشته با محوریت علمی و پژوهشی در دو بخش کلی مطالعات تحلیل نظری و مطالعات تبیین ادبی و 26 محور فرعی و قابل ذکر است و حدود 90 درصد آثار ارسالی مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است و این نشان دهنده بالا بودن سطح علمی همایش است.

وی آثار ارسال شده را از سراسر کشور از جمله استانهای همدان - زاهدان - سمنان - مشهد - تبریز - قم - اراک - اصفهان- فارس - تهران و... ذکر کرد و گفت: برنامه های جانبی این جشنواره شامل بر پایی نمایشگاهی در روستای هجیج، شهرستان پاوه و توزیع 2 جلد کتاب جشنواره امام رضا(ع) در دهمین جشنواره امام رضا(ع) در آیینه عرفان است.

حجت الاسلام آفتابی افزود: در اختتامیه همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) از 20 مقاله برگزیده تجلیل می شود.

وی ادامه داد: از 20 مقاله برگزیده در 2سطح علمی- پژوهشی وترویجی که مورد ارزیابی داوران همایش درمحورهای ، مطالعات تحلیل نظری و مطالعات تبعین ادبی قرار گرفته است تجلیل بعمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: شناخت سیره عرفانی امام رضا(ع)، بررسی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین(ع) به‌ویژه امام رضا(ع)، و همچنین تجلیل از پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار، از جمله اهداف این همایش است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: از برگزیدگان همایش با اهداء گواهی پذیرش مقاله و جوایز نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی از رونمایی دو جلد از کتاب نسیم جنان در همایش امام رضا( ع ) خبر داد و گفت:درهمایش علمی پژوهشی امام رضا (ع)، از کتاب نسیم جنان (جلد دوم وسوم) درآیینه ادبیات عرفانی از پایان قرن نهم تا زمان حاضر رونمایی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: کتاب نسیم جنان شامل دو جلد (جلد دوم وسوم) درآیینه ادبیات عرفانی از پایان قرن نهم تا زمان حاضر حاوی 33 مقاله برگزیده ازمجموعه مقالات علمی پژوهشی امام رضا (ع)، است که در تیراژی بالغ بر1400 جلد به چاپ رسیده و محور مقالات آن در خصوص مطالعات تحلیل نظری و مطالعات تبعین ادبی است.

وی خاطرنشان کرد: جلد اول کتاب نسیم جنان با عنوان امام رضا(ع) در آیینه ادبیات فارسی در سال گذشته چاپ شده که حاوی مطالبی ازقرن اول تا قرن نهم است ودر جشنواره امسال نیزجلد دوم وسوم کتاب نسیم جنان که ادامه سلسه مقالات ارسالی به همایش علمی وپژوهشی امام رضا(ع) بوده چاپ شده است و همزمان در سراسر کشور توزیع می شود.

وی افزود: جلد چهارم کتاب نسیم جنان نیز مربوط به مجموعه ارسالی به همایش علمی پژوهشی امام رضا (ع)، است که رونمایی خواهد شد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری 130 برنامه دهه کرامت در130 کانون مساجد کرمانشاه خبر داد و گفت:در سال جاری همزمان با دهه کرامت و میلاد باسعادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) 130 برنامه جشن با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و دبیرخانه کانون های مساجد استان برگزار می شود.

وی افزود: بیش از 130 برنامه گرامیداشت دهه کرامت و جشن های رضوی در مساجد استان کرمانشاه در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه باید با رعایت اصول ارزشی، جامعه تدوین شود گفت: برنامه های جشن میلاد در مراکز13شهرستان های کرمانشاه به همت ادارات فرهنگ وارشاد شهرستان ها برگزار می شود تا شادابی و نشاط را برای مردم به ارمغان آورد.

آفتابی افزود: علاوه بر آن بیش از 120 برنامه ویژه نیز در سطح کانون های فرهنگی – هنری مساجد بر گزار می شود.

وی ادامه داد: در کنار این همایش مجموعه برنامه‌های جانبی نیز در نظر گرفته شده است که در دهه کرامت و همزمان با میلاد با سعادت امام رضا(ع) برگزار می‌شود که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری مسابقه بزرگ پیامک رضوی، نمایشگاه منتخب عکس و خوشنویسی، تجلیل از فعالان مذهبی مساجد که نامشان هم‌نام با امام رضا(ع) است، نمایشگاه کتاب در شهرستان‌های استان و مسابقه حدیث رضوی اشاره کرد.

مدیرکل فذرهنگ و ارشاد کرمانشاه تصریح کرد: امسال علاوه بر برنامه اصلی همایش و ارائه مقالات برتر و برنامه‌های جانبی آن، مراسم بزرگداشت امام‌زاده کوسه هجیج برادر بزرگوار امام رضا(ع) نیز در محل مرقد آن بزرگوار در روستای کوسه هجیج شهرستان پاوه برگزار می‌شود.

وی گفت: برنامه گرامیداشت امامزاده سید عبیداله(ع) کوسه هجیج روز دوشنبه سوم مهر سال جاری در شهرستان پاوه و با حضورمدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی کرمانشاه، فرماندار پاوه برگزار می شود.

وی افزود: بزرگداشت امامزاده سید عبیداله(ع)کوسه هجیج در شهرستان پاوه از برنامه های جنبی همایش علمی پژوهشی امام رضا (ع)درآیینه ادبیات عرفانی که با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ رضوی و ائمه اطهار است.

وی در خصوص این امامزاده جلیل و قدر گفت: مقبره مبارک سید عبیداله(ع) قبله آمال و آرزوها و زیارتگاه مسلمانان عاشق دیدار از سراسر ایران مخصوصا شهرهای سنندج و کرمانشاه و سایر مناطق کردنشین غرب ایران است.