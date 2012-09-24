ساختار مدیریت کشور نیازمند تحول/ انگشت اتهام به سمت دولت اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضائی ظهر یکشنبه در محل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عالی ایوانکی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور معلول فشارهای بین المللی، ساختارهای مدیریتی، اداری، قانون کشور است، گفت: مشکلات و مباحث در حوزه اقتصاد فراتر از اشخاص بوده و انگشت اتهام به سمت دولت اشتباه است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ساختار مدیریت کشور نیازمند تحول است، افزود: ساختار اداری، مدیریتی، قانونی و بسیاری از قوانین و مقررات موجود مانع تولید و اشتغال است که نیاز به تحول دارد.

قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیازمند تحول

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در مدیریت اجرایی کشور ضعف هایی وجود دارد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه نیز علاوه بر دولت برای رفع و خنثی سازی تحریم ها نیازمند تحول هستند و پس از آن حضور مردم و همه اقشار جامعه برای فراهم آوردن بستر قانونی، آموزشی، تربیتی، پژوهشی، سیاسی و محیط های کسب و کار لازم است.

رضایی با اشاره به نقدینگی در گردش کشور، گفت: این چرخه مالی با مدیریت اقتصاد درست و سالم به صورت عادلانه در جامعه به گردش در آمده و توزیع می شود.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در صورتی که اقتصاد نادرست مدیریت شود، نقدینگی به سمت بازارهای کاذب می رود، تصریح کرد: چرخه اقتصادی معیوب پول ها را در بازار تبدیل به دارایی نموده و از چرخه تولید و سرمایه گزاری خارج می کند و همانند زالو نقدینگی را مکیده و در بازار دیگر می برد.

بخشی از مشکلات تحریم ها به دلیل عدم آمادگی قوانین است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات تحریم ها به دلیل عدم آمادگی قوانین کشور است، اظهار داشت: این امر باعث طولانی تر شدن سایر حوادثی که جامعه ما تا کنون با آن مواجه بوده می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست کشور پس از جنگ تحمیلی در زمان دولت های هاشمی و خاتمی تنش زدایی و مورد تأیید نظام نیز بود، تصریح کرد: در غیر این صورت جلوی این امر گرفته می شد ولی با اجرای این سیاست، کشور فرصت پیشرفت پیدا کرد.

سیاست آتش بس به معنای نه صلح و نه جنگ تا قبل از سر کار آمدن دولت بوش

به گفته رضایی، در سیاست رابطه با کشور آمریکا تا قبل از سر کار آمدن دولت بوش در آمریکا بین ایران و این کشور سیاست آتش بس به معنای نه صلح و نه جنگ بود، اما در این راستا در دو سال دولت آقای خاتمی، دولت آمریکا اعلام داشت ایران یا با ماست یا نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در آن زمان دولت آمریکا، سه کشور، کره شمالی، ایران و عراق را محور شرارت نامید و خواهان محو این سه کشور بود، افزود: اما امروز در مذاکره با 1+5 که نماینده کشور آمریکا نیز در آن حضور دارد بهترمی توان مذاکره کرد.

ما به امتیاز برد برد اعتقاد داریم

رضایی ضمن تاکید بر اینکه در مذاکرات خرداد ماه بهتر می توانستیم به نتیجه برسیم، گفت: اکنون گفتن علت آن که چرا به نتیجه نرسیدیم به مصلحت نیست که بعدا خواهم گفت.

به گفته، وی، آمریکا امروز قصد گرفتن امتیاز دارد تا امتیاز بدهد، در صورتی که ما به امتیاز برد برد اعتقاد داریم.

تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه تحریم ها را باید به فرصت تبدیل کنیم، گفت: آمریکا با اعمال تحریم های اقتصادی به دنبال این است که پشت ایران را به خاک بمالد لذا امروز باید به سمتی حرکت کنیم که این تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم.

رضایی افزود: در گذشته نیز مشکلات جنگ را تبدیل به فرصت کردیم و نتیجه آن برطرف کردن موانع داخلی با دستاورد ورود جوانان در عرصه سازندگی و خلاقیت در کاهش نابرابری ها بود.

استکبار جهانی درصدد تخریب وجهه و نفوذ ایران در منطقه است

وی با اشاره به دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: از فرصت جنگ تحمیلی استفاده کردیم تا در مقابل تجاوزهای دیگر دشمنان جلوگیری و پیشگیری نماییم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه استکبار جهانی در صدد تخریب وجهه و نفوذ ایران در منطقه است، اظهار داشت: امروز جبهه مقابل ما با شیطنت های ناجوانمردانه و تحریم های اقتصادی به حوزه نفوذ ایران حمله کرده است.

رضایی با اشاره به شیطنت های غرب خصوصا اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی، تصریح کرد: مطمئن باشید اگر به ایران حمله کنید در جنوب لبنان و کشورمان ایران دندان هایتان را در دهانتان خورد خواهیم کرد.

شکوفایی اقتصادی لازمه برون رفت از تحریم ها

وی رسیدن کشور به شکوفایی اقتصادی را لازمه برون رفت از تحریم ها دانست و گفت: برای ایجاد تحول اقتصادی باید از خود شروع کنیم و با برنامه ریزی جامع، از امکانات، توانایی ها، دانش، جوانان و دانشگاهیان استفاده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه خود تحریمی و خود زنی باید از بین برود، افزود: اینکه عده ای دولت، عده ای مجلس و عده ای قوه قضائیه و عده ای هم جناح ها را می زنند کار اشتباهی است.

رضایی پیشرفت را محصول همت همه آحاد ملت دانست و خاطرنشان کرد: لازمه این امر کنار گذاشتن خود تحریمی و خودزنی است.

نابرابری در تجارت، کالا و خدمات

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تاکید بر اینکه باید نابرابری در تجارت، کالا و خدمات کم شود، گفت: پول یارانه را در جیب مردم گذاشتیم ولی در اثر تورم دو برابر آن از جیب مردم بیرون آمد.

وی با بیان اینکه یارانه ها چقدر با بیکاری و تورم برابری می کند، افزود: من قبلا هم درباره شاخص فلاکت نظرم را گفته ام.

اثرات تحریم با شعار خنثی نمی شود

رضایی با اشاره به اینکه اثرات تحریم با شعار خنثی نمی شود، ادامه داد: تحریم ها عملا با کار عملیاتی خنثی و دروازه دیپلماسی باز می شود و پس از ناامیدی رقبا گفتگوی معقول و منطقی شکل خواهد گرفت.

دولت ها باید بازار را تنظیم کنند

رضایی، دخالت دولت ها در اقتصاد را درست ندانست و گفت: دولت ها باید بازار را تنظیم کنند.

وی تصریح کرد: اعتقاد دولت احمدی نژاد به دخالت در اقتصاد از نوع اقتصاد مورد تعریف کیمز در زمان بروز چند بحران بزرگ است که دولت دخالت می کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برخی از اشتباهات دولت در تنظیم بازار، گفت: قیمت شیر در اردیبهشت ماه باعث فروختن دامها توسط دامداران شد که پس از آن شاهد افزایش قیمت شیر به دو برابر قیمت بودیم.

شرایط ایران در انتخابات آینده بسیار حساس و تعیین کننده است

رضایی همچنین با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور، گفت: در انتخابات آینده شرایط ایران بسیار حساس و تعیین کننده است.

به گفته، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت آینده را با احساسات نمی توان اداره کرد و دولت باید بر اساس مشورت، اقلانیت و فکر اقدام کند.

وی در پایان تصریح کرد: دولت آینده باید از وجود متخصصین و جمیع نیروها استفاده کند.