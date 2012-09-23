8 سال دفاع مقدس سبب استحکام ستون نظام اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری عصر یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح، بسیج و سپاه شهرستان شیروان عنوان کرد: دوران 8 ساله دفاع مقدس که با رشادتها، ایثار و شهادت بهترین مردان کشور توام بود سبب استحکام ستونهای نظام اسلامی شد.
وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان و نیز توجه به جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا است، تصریح کرد: تمامی مردم در مقابل جانبازان و خانوادههای معظم شهدا مسئول بوده و باید نسبت به رفع مشکلات و کاستیهای آنان احساس وظیفه کنند.
حجت الاسلام کوثری با تاکید بر تلاش برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و نیز ارزشهای بزرگ ایثار و شهادت اظهار داشت: مسئولین اجرایی برای انتقال این ارزشها به نسل جوان وظیفهای خطیر بر دوش دارند.
فرمانده ناحیه بسیج سپاه شیروان نیز در این نشست عنوان کرد: حماسه 8 سال دفاع مقدس برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.
سرهنگ علی محمد محمدی با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس در سختترین شرایط و در حالی که تمام دنیا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هم پیمان شده بودند، جانانه از خاک سرزمین خود دفاع کردند، تصریح کرد: جوانان و نوجوانان امروزی باید نسبت به شهدا و رزمندگانی که جان خود را در این راه ایثار کردند شناخت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای معرفی شهدا و آرمانهای آنان به نسل جوان امروزی و تلاش برای ادامه راه آنان است.
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