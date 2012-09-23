تحلیل یک روزنامه آلمانی درباره شخصیت محمد مرسی و عملکرد وی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در تحلیلی نوشت : وقتی که محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری در مصر پیروز شد بسیاری وی را یک نامزد ضعیف ارزیابی می کردند که البته مرسی جای خود در سمت ریاست جمهوری را محکم کرده و در مقابل تمام دشمنانش ایستاد.

نشریه „Egypt Independent“. یک عکس تمام صفحه از محمد مرسی به چاپ رسانده بود و این گونه تیتر زده بود که رئیس جمهوری مصر خود را با سمتش وفق داد.

در ادامه این مطلب آمده است: مرسی برای خیلی از مصریها سخن می گوید. حتی کسانی که مرسی را انتخاب نکرده بودند و نگرانیهای زیادی در این باره داشتند که اخوان المسلمین، قدرت در مصر را در دست گیرد حالا خود را از رئیس جمهوریشان راضی نشان می دهند.

"ابو هشام" یکی از تحلیلگران مصری در این باره اظهار داشته است که با آمدن مرسی مصر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد زمانی که مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شد بسیاری از مصریها وی را فردی ضعیف، بی تجربه و بی قدرت ارزیابی می کردند. حکومت نظامی در مصر اختیارات رئیس جمهوری را شدیدا کاهش داده بود. اما مرسی در مقابل ارتش ایستاد و برخی مقامات آن را تغییر داد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: با ریاست جمهوری مرسی یک رویای مصریها یعنی اینکه بالاخره کشورشان یک دولت اسلامی دارد برآورده شد.

این روزنامه آلمانی دربخش دیگری از این مطلب به هجوم اعتراض کنندگان مصری علیه فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرده و نوشت: این امر مرسی را در تنگنا قرار داد. چرا که وی از یک طرف بر حمایتهای اقتصادی غرب از مصر تاکید داشت و از طرف دیگر باید رعایت حال و احساسات مصریها را می کرد که مورد دوم ضروری تر به نظر می رسید.

مرسی ، فیلم موهن را محکوم کرده و در پیغامی دیگر از مردم کشورش درخواست کرد که از سفارتخانه های خارجی حمایت کنند. وی وعده داد که خود شخصا وظیفه دفاع از پیامبر(ص) در توهینی که به ایشان شده است را بر عهده بگیرد. به این ترتیب وی توانست خشم مردم مصر را فروکش کند.بعد از پیروزی علیه ارتش وی همچنین علیه اسلامگراهای افراطی هم قد علم کرد.



در ادامه این مطلب آمده است: سیاستهای منطقه ای مرسی هم مورد استقبال مصریها قرار گرفته است. نشست صلحی که مرسی برای صلح در سوریه ترتیب داد نیز در مصر خوب ارزیابی شد. بالاخره مصریها خود را به عنوان قدرت رهبری در منطقه احساس کردند.



این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: مرسی در مناسبات خود با غرب نیز راه دیگری بر خلاف سلف خود در پیش گرفته است. وی در اولین هفته ریاست جمهوری خود به این مسئله اشاره کرد که می خواهد و می تواند شریک مهمی برای آمریکا باشد. مرسی نمی خواهد اجازه دهد که مانند سلف خود پشت درهای بسته و دور از چشم مردم تجارت با آمریکا انجام شود.