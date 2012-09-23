به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و صبای قم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت 17:25 دقیقه امروز در ورزشگاه تختی برگزار شد که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* حضور کمتر از 200 تماشاگر در ورزشگاه از نکات قابل توجه این دیدار بود.

* مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی فوتبال کشورمان از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کرد.

* منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت به همراه تنی چند از مدیران این باشگاه و شرکت ملی نفت در بین تماشاگران حضور داشته و از آنجا مسابقه را نگاه کردند.

* عملکرد خوب سوشا مکانی دروازه بان تیم نفت در این دیدار باعث شد تماشاگران بارها وی را تشویق و با شعارهایی خواهان حضورش در تیم ملی شدند.

* اشتباهات بازیکنان خط دفاع و هافبک تیم صبا در این بازی در چند صحنه با اعتراض به مرتضی کاشی مدافع با تجربه و کاپیتان این تیم همراه بود.

* یحیی گل‌محمدی در طول جریان این بازی تنها از روی نیمکت ذخیره ها عملکرد تیمش را نگاه می کرد اما منصور ابراهیم زاده در اکثر دقایق بازی در کنار خط طولی حضور داشت و بازیکنانش را راهنمایی می کرد.

* در دقیقه 72 فرید بهزادی در حالی که با سوشا مکانی دروازه بان نفت تک به تک بود در محوطه جریمه متوقف شد. محسن ترکی این صحنه را خطا اعلام نکرد و دستور به ادامه بازی داد که اعتراض هواداران و اعضای کادر فنی و بازیکنان صبا را به همراه داشت.

* در این بازی شاهد شعارهای هواداران تیم نفت علیه صبایی ها بودیم که در 30 دقیقه پایانی بازی با تذکر مسئولان نفت هواداران اندک این تیم به شعار دادن علیه این تیم پایان دادند.