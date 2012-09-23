11 سرباز نمونه شهرستان دیر تقدیر شدند

عبدالله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های امروز هفته دفاع مقدس در شهرستان دیر اشاره کرد و اظهار داشت: در مراسمی که امروز با حضور مسئولان و سربازان سپاه شهرستان دیر و ناوگروه شهید خالدی و گردان امام حسین(ع) برگزار شد، 11سرباز نمونه و فعال سپاه ناحیه دیر تقدیر شدند.

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه شهرستان دیر ادامه داد: سربازان جوان می توانند با تقویت معنویت و بالا بردن سطح علمی، خود را به عنوان وارثان شهدا معرفی کنند.

وی با بیان اینکه همین جوانان بودند که جنگ را اداره کردند، افزود: جوانان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس مسائل معنوی و اعتقادی را در راس امور زندگی قرار داده بودند و همین عامل باعث شد تا قله های سربلندی و افتخار را به دست آورند.

میرزائی گفت: اگر جامعه برای جوانان برنامه‌ریزی نکند و هدف نداشته باشد تهدید است و در مقابل اگر برای آنها برنامه ریزی و هدف داشته باشد فرصت محسوب می‌شود و اگر جامعه‌ای جوانان آن سالم و فعال باشند آن جامعه از حملات فرهنگی دشمن مصون خواهد ماند.

وی به دیگر برنامه‌های امروز در شهرستان دیر اشاره کرد و افزود: تعدادی از پاسداران و بسیجیان هشت سال دفاع مقدس با حضور در مراسم صبحگاه دانش‌آموزان خاطراتی از دوران دفاع مقدس بیان کردند و از طرف مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیر ویزیت پزشکان عمومی به صورت رایگان به بیماران ارائه شد.

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه شهرستان دیر به برخی دیگر ایز برنامه‌های امروز در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بیان خاطره از زبان رزمندگان دفاع مقدس از دیگر برنامه‌هایی بود که امروز با استقبال خوب مردم دیر برگزار شد.