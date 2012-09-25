بازی با استقلال برای ما حیاتی است/ صنعت نفت دنبال فوتبال تیکی تاکاست!

خلیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی تیم صنعت نفت با استقلال تصریح کرد: استقلال یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ برتر است. بازی با تیم‌های استقلال و پرسپولیس همیشه دشواری خاص خودش را دارد ولی شرایط ما هم به گونه‌ای است که در جدول احساس خطر می‌کنیم و کسب سه امتیاز این بازی برای‌مان حیاتی است.

وی افزود: کسب یک پیروزی می‌تواند صنعت نفت را به میانه‌های جدول بکشاند و بازیکنان را از استرس دور کند. ضمن اینکه ما در خانه خودمان بازی می‌کنیم و باید با حمایت هواداران پیروز شویم.

صالحی در خصوص اینکه از "آلبرتو کاستا" سرمربی صنعت نفت خواسته است تفکرات پرتغالی‌اش را تغییر بدهد، گفت: در فوتبال پرتغال به بدنسازی با شیوه‌ای که ما عادت داریم، اعتقادی نیست. بدنسازی مربیان پرتغالی برای ما نامانوس است در حالی که در باشگاه‌های ما یک مربی بدنساز با برنامه بازیکنان را آماده می‌کند. به هر حال کاستا مربی انتقاد پذیری است و در نهایت هم خودش تصمیم می‌گیرد.

وی تاکید کرد: من انتقادی به تمرینات کاستا ندارم. اتفاقا تمرینات این مربی منطبق با فوتبال آبادانی است. کاستا به سانتر از کناره‌ها اعتقاد زیادی ندارد و دنبال فوتبال "تیکی تاکا" و تکضرب است.

صالحی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال برکناری کاستا در صورت شکست برابر استقلال یادآور شد: من تا حالا به برکناری کاستا فکر نکرده‌ام ولی هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. بنای من حمایت از سرمربی است ولی هر زمانی که احساس کنم موقعیت صنعت نفت به خطر افتاده است دست به تغییر می‌زنم.

طبق اعلام سایت باشگاه صنعت نفت، علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال در نامه‌ای مدیریت صالحی در صنعت نفت را تبریک گفته بود. صالحی از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: از باشگاه استقلال فقط یک نامه به دست ما رسید که درخواست کردند امروز سه‌شنبه یک زمین برای تمرین در اختیارشان قرار بدهیم. شاید در این نامه پیام تبریکی هم قرار داده شده است.

تیم‌های فوتبال استقلال و صنعت نفت در چارچوب مسابقات هفته دهم لیگ برتر، فردا چهارشنبه در آبادان به مصاف هم خواهند رفت.