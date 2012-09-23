به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان‌بینی در جلسه کمیته تخصصی تربیتی جوانان قم که بعد از ظهر یکشنبه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قم تشکیل شد، تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این جلسه زمینه تحول در اهداف و برنامه‌هایی که برای خدمت به جوانان قمی داریم را به وجود بیاورد.



دستگاه های فعال استانی در اوقات فراغت ارزیابی می شوند



وی ادامه داد: البته در قم دستگاه‌ها و نهادهای استانی در حوزه جوانان و اوقات فراغت فعالیت خوبی دارند اما با توجه به معضلات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه جوانان، لازم است کارها نسبت به قبل علمی‌تر و از نظر کیفیت و کمیت در سطح بالاتری انجام بپذیرد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به موضوع اوقات فراغت جوانان افزود: در زمینه اوقات فراغت دستورالعمل جامعی از سوی وزارت ورزش و جوانان به این اداره کل ارسال شده است که این دستورالعمل به عنوان شاخص اصلی ارزیابی عملکرد اوقات فراغت دستگاه‌ها لحاظ خواهد شد.



وی ابراز کرد:‌ بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی وزارت ورزش و جوانان، فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین دستگاه‌ها و ایده‌های برتر در حوزه افراد حقیقی و حقوقی فعال در موضوع اوقات فراغت مورد ارزیابی و همچنین تجلیل قرار می‌گیرند.



لزوم ساماندهی برنامه های اوقات فراغت جوانان برای برخورداری از جامعه ای پویا



جهان‌بینی با تاکید بر اهمیت لزوم ساماندهی برنامه های اوقات فراغت جوانان برای برخورداری از جامعه ای پویا عنوان داشت: در زمینه اوقات فراغت بر اساس یک پژوهش در کل کشور و از جمله استان‌ قم، شیوه‌های "فعال غیر فردی، فعال فردی، فعال گروهی و غیر فعال گروهی" روش‌های فعالیت جوانان در برنامه‌های اوقات فراغت به شمار می‌رود.



وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که بیشتر نوجوانان و جوانان قمی از شیوه غیر فعال فردی برای پر کردن اوقات فراغت خود بهره می‌برند که این شیوه استفاده از اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ... را شامل می‌شود و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا داشته باشیم باید به دنبال روش‌های فردی یا گروهی بوده و جایگزین این روش کنیم.



مدیرکل ورزش و جوانان قم عنوان داشت: طبق روال سال های گذشته در پایان فصل تابستان عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف استانی در اجرای مناسب و بهینه برنامه های اوقات فراغت به دقت مرود ارزیابی قرار گرفته و از دستگاه های برتر تجلیل خواهد شد.